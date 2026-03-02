L’idea originale della trama di Scream 7 svelata dai registi dei precedenti capitoli

Scream 7 (leggi qui la recensione) avrebbe potuto avere un aspetto molto diverso. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sono entrati a far parte del franchise di Scream nel 2022 con il sequel omonimo, inaugurando una nuova era per Ghostface. Sebbene il loro seguito, Scream 6 del 2023, sia stato un grande successo, il duo di registi, che costituisce i due terzi del team di produzione Radio Silence, ha infine lasciato il franchise per realizzare Abigail (2023).

In un’intervista con EW, Bettinelli-Olpin e Gillett rivelano però di aver avuto alcuni progetti iniziali per Scream 7 prima di decidere di concentrare i loro sforzi altrove. Il duo chiarisce di non essere arrivato al punto di contattare gli sceneggiatori, ma dipinge un quadro di un film che avrebbe portato il franchise in una direzione cupa e particolarmente intensa. Come spiega Bettinelli-Olpin: “Non abbiamo mai letto una bozza di nessuna versione di Scream 7 che avremmo realizzato perché prima avevamo lasciato il progetto per dedicarci ad Abigail“.

“L’idea che avevamo in mente per Scream 7 era più o meno questa: ‘Fino a che punto possiamo spingerci?’. Ne abbiamo parlato molto. Per noi, l’idea era sempre questa: se Scream VI è come un film segreto che ti fa stare bene, Scream 7 ti distruggerà. Questo è tutto ciò che abbiamo potuto fare”. Gillett aggiunge poi ulteriori dettagli sull’approccio che avevano immaginato in termini di portata, spiegando che avrebbero reso il film più contenuto e immediato rispetto al più vasto Scream 6, ambientato a New York City.

“Dato che abbiamo ampliato la portata della storia andando a New York, l’altra cosa di cui avevamo parlato – solo Matt e io, tra l’altro, non era una conversazione con gli sceneggiatori – era: ‘Come si fa il contrario per il 7?’. Ad esempio, ridurlo e renderlo ultra-contenuto, quasi continuo, come una cosa minuto per minuto. Ma al di là della nostra stupida idea, non eravamo a conoscenza di alcun piano oltre al semplice ‘Ce ne sarà un altro’“.

Sia Scream del 2022 che il suo seguito del 2023 sono stati accolti favorevolmente dalla critica e hanno avuto successo al botteghino. I due film di Radio Silence hanno introdotto una manciata di nuovi personaggi, tra cui le sorelle Sam e Tara Carpenter, interpretate rispettivamente da Melissa Barrera e Jenna Ortega, pronte a portare avanti il franchise. Dopo che Bettinelli-Olpin e Gillett hanno deciso di perseguire Abigail invece di un’altra uscita di Ghostface, il regista Christopher Landon è stato coinvolto per continuare la storia delle sorelle Carpenter.

Questa versione di Scream 7 è però fallita dopo che Barrera è stata licenziata per i suoi tweet provocatori sul conflitto tra Israele e Hamas e Ortega ha lasciato il progetto a causa di conflitti di programmazione, il che a sua volta ha portato all’abbandono di Landon. Il film ha quindi subito un’altra svolta, con il ritorno dello sceneggiatore originale di Scream, Kevin Williamson, alla serie per scrivere e dirigere il settimo capitolo. Dopo aver saltato il film precedente a causa di una disputa salariale, Neve Campbell torna nei panni di Sidney Prescott per affrontare un nuovo Ghostface che ha preso di mira sua figlia adolescente.

Scream 8 è già in lavorazione, ma Bettinelli-Olpin e Gillett non sembrano avere piani immediati per tornare al franchise. Il prossimo film del duo è Finché morte non ci separi 2, che uscirà nelle sale il 20 marzo. Anche se la loro visione originale per Scream 7 probabilmente non vedrà mai la luce, è chiaro che avrebbe portato il franchise in una direzione diversa.

