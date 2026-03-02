HomeCinema News2026

Karl Urban vorrebbe tornare come Giudice Dredd in un nuovo film

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Dredd - Il giudice dell'apocalisse film trama
Karl Urban in Dredd - Il giudice dell'apocalisse. © 2012 - Lionsgate

Karl Urban ha appena accennato a un possibile ritorno a uno dei suoi personaggi sovrumani. L’attore ha recentemente recitato al fianco di Priyanka Chopra Jonas nel nuovo film Amazon Prime The Bluff, un film d’avventura sui pirati con una forte protagonista femminile e epici duelli con la spada. I due hanno parlato con The Playlist del loro tempo sul set e dei prossimi progetti. È stato allora che Urban ha rivelato il ruolo che più gli piacerebbe rivisitare.

Nel 2012 ha interpretato il giudice Dredd nel film Dredd – Il giudice dell’apocalisse. Il suo personaggio non ha poteri da supereroe, ma è un eccellente tiratore, un combattente superiore in tutte le forme di combattimento ed è un essere umano al massimo delle sue capacità. Fa rispettare la legge nella città immaginaria di Mega-City One, invasa dai criminali.

Mi piacerebbe molto riprendere quel ruolo. Davvero. Mi sono divertito tantissimo a girare quel film“. Ha affermato l’attore: ”Se non ne farò parte, mi sta bene. Voglio solo vedere altre storie di Dredd“. Nel luglio 2025 è stato riportato che Taika Waititi è stato scelto per dirigere un nuovo film su Giudice Dredd che sarà scritto da Drew Pearce, noto per Mission: Impossible – Rogue Nation. Al momento, non si sa molto del film, ma è stato detto che sarà basato più sui fumetti che sulle precedenti interpretazioni live-action del personaggio.

Waititi è noto per aver già portato alcune storie di fumetti sul grande schermo. Non solo ha diretto entrambi i film Marvel Thor: Ragnarök e Thor: Love and Thunder, ma ha anche diretto e recitato nel film What We Do in the Shadows e nella satira sulla Seconda Guerra Mondiale Jojo Rabbit, che gli è valsa un Oscar. Al momento Waititi è però impegnato su molteplici progetti, per cui non è chiaro se e quando si occuperà di un nuovo Giudice Dredd. Di conseguenza, al di là delle speranze di Karl Urban, non ci sono certezze riguardo un suo ritorno nel ruolo.

Articolo precedente
Zendaya e Tom Holland sono già sposati? Le parole di Law Roach accendono i rumor
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved