Karl Urban vorrebbe tornare come Giudice Dredd in un nuovo film

Karl Urban ha appena accennato a un possibile ritorno a uno dei suoi personaggi sovrumani. L’attore ha recentemente recitato al fianco di Priyanka Chopra Jonas nel nuovo film Amazon Prime The Bluff, un film d’avventura sui pirati con una forte protagonista femminile e epici duelli con la spada. I due hanno parlato con The Playlist del loro tempo sul set e dei prossimi progetti. È stato allora che Urban ha rivelato il ruolo che più gli piacerebbe rivisitare.

Nel 2012 ha interpretato il giudice Dredd nel film Dredd – Il giudice dell’apocalisse. Il suo personaggio non ha poteri da supereroe, ma è un eccellente tiratore, un combattente superiore in tutte le forme di combattimento ed è un essere umano al massimo delle sue capacità. Fa rispettare la legge nella città immaginaria di Mega-City One, invasa dai criminali.

“Mi piacerebbe molto riprendere quel ruolo. Davvero. Mi sono divertito tantissimo a girare quel film“. Ha affermato l’attore: ”Se non ne farò parte, mi sta bene. Voglio solo vedere altre storie di Dredd“. Nel luglio 2025 è stato riportato che Taika Waititi è stato scelto per dirigere un nuovo film su Giudice Dredd che sarà scritto da Drew Pearce, noto per Mission: Impossible – Rogue Nation. Al momento, non si sa molto del film, ma è stato detto che sarà basato più sui fumetti che sulle precedenti interpretazioni live-action del personaggio.

Waititi è noto per aver già portato alcune storie di fumetti sul grande schermo. Non solo ha diretto entrambi i film Marvel Thor: Ragnarök e Thor: Love and Thunder, ma ha anche diretto e recitato nel film What We Do in the Shadows e nella satira sulla Seconda Guerra Mondiale Jojo Rabbit, che gli è valsa un Oscar. Al momento Waititi è però impegnato su molteplici progetti, per cui non è chiaro se e quando si occuperà di un nuovo Giudice Dredd. Di conseguenza, al di là delle speranze di Karl Urban, non ci sono certezze riguardo un suo ritorno nel ruolo.