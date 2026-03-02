HomeCinema News2026

Jason Bourne: Matt Damon potrebbe non tornare nel prossimo film

Di Gianmaria Cataldo

Matt Damon
Foto di Luigi de Pompeis © Cinefilos.it

Lo sviluppo del prossimo film di Jason Bourne subisce un cambio importante: a quanto pare Matt Damon non tornerà più nel ruolo dell’agente segreto. A settembre, Edward Berger aveva confermato a THR di essere ancora pronto a dirigere il nuovo capitolo: “Lo farò se Matt vorrà farlo. Dobbiamo sentire che stiamo aggiungendo qualcosa di nuovo ai grandi film di Bourne già esistenti. Solo così Matt vorrà farlo e io avrò voglia di dirigere”.

Oggi, però, sembra che Damon abbia deciso di dire addio al personaggio. La notizia arriva grazie a Jeff Sneider, che nel podcast The Hot Mic ha accennato a un imminente annuncio ufficiale riguardante il franchise, confermando che Damon non sarà più coinvolto. Lo scorso marzo, Universal ha riacquisito i diritti della saga con l’obiettivo di “rilanciare” il franchise, probabilmente attraverso un reboot. L’ultimo script, firmato da Joe Barton (Black Doves), è già pronto, ma a questo punto non si sa chi potrebbe interpretare il nuovo Bourne.

La saga, ad oggi, ha incassato complessivamente 1,64 miliardi di dollari al botteghino mondiale. I primi tre film — Identity, Supremacy e Ultimatum — rimangono i più apprezzati, mentre gli ultimi due capitoli hanno ricevuto critiche tiepide, riducendo l’entusiasmo per un eventuale sesto episodio. L’ultimo Bourne con Damon è stato il film del 2016, Jason Bourne, diretto nuovamente da Paul Greengrass, che pur ottenendo recensioni moderate ha incassato oltre 400 milioni di dollari nel mondo. Chi prenderà il posto di Damon resta un mistero, ma Universal sembra intenzionata a far tornare l’agente segreto sul grande schermo.

ALTRE STORIE

