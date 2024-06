Badlands: Elle Fanning in trattative per recitare nel nuovo film di “Predator”

La candidata agli Emmy Elle Fanning è in trattative per recitare in Badlands, un film indipendente di Dan Trachtenberg che espande l’universo di “Predator“.

Trachtenberg dirigerà il film per i 20th Century Studios da una sceneggiatura scritta insieme a Patrick Aison. Badlands arriva dopo il successo di Prey di Trachtenberg – il prequel di “Predator” che ha avuto un successo di critica e ha battuto i record con la sua uscita su Hulu. Il film del 2022 è stato nominato per cinque Primetime Emmy, vincendone uno per il montaggio del suono; “Prey 2” è in fase di sviluppo, con la sua protagonista Amber Midthunder che potrebbe tornare. “Badlands” è stato annunciato a febbraio e la produzione del film dovrebbe iniziare nel corso dell’anno. I dettagli della trama non sono stati resi noti.

Elle Fanning ha recentemente concluso una serie di tre stagioni come produttrice esecutiva e protagonista di “The Great” di Hulu, dove ha interpretato la monarca russa Caterina la Grande e si è guadagnata la sua prima nomination agli Emmy (come miglior attrice protagonista in una serie comica). Nel corso della sua carriera ventennale, il curriculum della Fanning spazia dall’interpretazione della principessa Disney Aurora nei film di “Maleficent” al dramma strappalacrime di “The Girl from Plainville” e alla commedia familiare “La mia vita è uno zoo”, oltre a film d’autore come “The Neon Demon” di Nicolas Winding Refn, “20th Century Women” di Mike Mills e “Somewhere” e “The Beguiled” di Sofia Coppola.

Ma tra i suoi primi ruoli importanti c’è stata la partecipazione al film di fantascienza “Super 8” di J.J. Abrams del 2011. La Fanning interpreta Alice, una di un gruppo di preadolescenti che, nell’estate del 1979, assiste a un incidente ferroviario e indaga sulla serie di eventi inspiegabili che lo seguono. La Fanning sarà poi presente in “A Complete Unknown” di James Mangold, dove interpreta Sylvie Russo al fianco del Bob Dylan di Timothee Chalamet.