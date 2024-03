Dopo il felice fine settimana di apertura di Dune: Parte Due, Rebecca Ferguson si dedica a cuor leggero al suo prossimo progetto, che la vedrà recitare al fianco di Chris Pratt nel prossimo film di Amazon MGM Studios Mercy, che uscirà nelle sale di tutto il mondo poiché lo studio ha grandi aspettative per il film. Timur Bekmambetov dirigerà il thriller fantascientifico da una sceneggiatura scritta da Marco van Belle.

Il progetto è arrivato agli Amazon MGM Studios da Charles Roven, che ha appena ricevuto la sua seconda nomination all’Oscar come miglior film con Oppenheimer. Roven sta producendo Mercy con il vicepresidente senior di Atlas Entertainment Robert Amidon insieme alla BEL di Bekmambetov, insieme a Majd Nassif. La produzione del film avrà inizio in primavera.

Ambientato in un prossimo futuro in cui i crimini capitali sono aumentati, Mercy segue un detective (Pratt) accusato di un crimine violento e costretto a dimostrare la sua innocenza.

Per Rebecca Ferguson si tratta di un ambiente familiare, in quanto negli ultimi anni, tra film di fantascienza e action thriller sta costruendo una carriera che esalta la sua naturale eleganza e il suo aspetto apparentemente letale e glaciale, il tutto unito a una versatilità davvero impressionante che mette perfettamente in scena in Dune di Denis Villeneuve la cui Parte Due è attualmente in sala.