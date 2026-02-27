Monarch: Legacy of Monsters – Stagione 2: Il produttore rivela perché compaiono solo Godzilla, Kong e Titan X

Monarch: Legacy of Monsters torna su Apple TV con la seconda stagione (leggi qui la recensione) e, mentre questa volta Godzilla è affiancato da King Kong, l’unico altro Kaiju in gioco è il misterioso “Titan X”, di recente creazione. I film del MonsterVerse, come noto, non esitano a dare una nuova interpretazione alle creazioni più iconiche della Toho, ma la serie è effettivamente limitata quando si tratta di quali Titani vengono presentati sul piccolo schermo.

Questo non è particolarmente sorprendente e, nonostante sia ambientato nello stesso mondo, Monarch: Legacy of Monsters è solo vagamente collegato ai film. Parlando con ComicBook, il produttore esecutivo Tory Tunnell ha spiegato: “Voglio dire, sì, [alcuni Kaiju sono off-limits], ma non in modo tale da sembrare una sorta di gatekeeping. Vogliamo che il mondo sembri il più grande possibile. E quindi, per noi, non vogliamo sovrapporci a ciò che stanno facendo i film, perché questo non farebbe altro che restringere il mondo”.

“Cerchiamo sempre di trovare storie che non sono state ancora raccontate e di capire come raccontarle in modo davvero efficace”, ha continuato. “E come possiamo prendere elementi che sappiamo arriveranno o che sono già stati utilizzati e farli sembrare un tutt’uno, in modo che risultino coerenti, sorprendenti e non stancanti”.

Per quanto riguarda la decisione di creare Titan X, Tunnell ha scherzato su “alcune brutte audizioni di Mothra” prima di aggiungere: “Abbiamo pensato che sarebbe stato davvero divertente fare qualcosa di nuovo e dare al pubblico qualcosa che non si aspettava, con quel Titan che naviga in [parti] del pianeta che non abbiamo mai visto prima. E permettendogli di avere una sua personalità a modo suo”.

Ha continuato dicendo che il Kaiju “è molto adatto al dramma che abbiamo concepito” per la seconda stagione, e ha aggiunto: “Ci sembrava inevitabile che fosse proprio questo Titan e nessun altro”. Mentre alcuni fan saranno inevitabilmente delusi dal fatto che non siano previsti cameo di Kaiju in Monarch: Legacy of Monsters al suo ritorno, Titan X sembra rappresentare una grave minaccia per Godzilla e Kong. Inoltre, il duo preferito dai fan dovrà affrontare molte minacce familiari nel film Godzilla x Kong: Supernova in uscita il prossimo anno.

La stagione 2 di Monarch: Legacy of Monsters riprenderà dunque con il destino di Monarch, e del mondo, in bilico. La drammatica saga rivela segreti sepolti che riuniscono i nostri eroi (e cattivi) sull’Isola del Teschio di Kong e in un nuovo e misterioso villaggio dove un mitico Titano emerge dal mare. Le ripercussioni del passato si ripercuotono sul presente, confondendo i legami tra famiglia, amici e nemici, il tutto con la minaccia di un evento titanico all’orizzonte.

La serie vedrà protagonisti Kong, Godzilla e introdurrà un nuovo titano: l’enigmatico Titan X, ora ufficialmente in libertà. Titan X non è solo un altro mostro, è un cataclisma vivente. Quando la sua enorme forma bioluminescente emerge dalla superficie dell’oceano, il mondo sembra trattenere il respiro. Titan X è al centro del mistero principale della seconda stagione come un’antica forza che emerge dalle profondità, con uno scopo incerto, un potere senza pari e un timore reverenziale e terrore in egual misura.

LEGGI ANCHE: Monarch: Legacy of Monsters – stagione 2: conferma, cast e tutto quello che sappiamo