Baldur’s Gate: una serie HBO è in sviluppo con il co-autore di “The Last of Us” Craig Mazin

HBO sta sviluppando un adattamento televisivo della serie di videogiochi fantasy di ruolo della Hasbro “Baldur’s Gate”. Craig Mazin, co-creatore e showrunner dell’adattamento televisivo del videogioco di successo della HBO “The Last of Us”, sarà lo showrunner e il produttore esecutivo. Mazin è anche il creatore della miniserie della HBO del 2019 “Chernobyl”. Per la serie, Mazin sarà anche produttore esecutivo insieme a Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor e il responsabile della divisione televisiva della Hasbro Entertainment Gabriel Marano.

Parte del franchise “Dungeons & Dragons”, il primo gioco “Baldur’s Gate” è stato pubblicato nel 1998. Più recentemente, “Baldur’s Gate 3” ha debuttato nel 2023 e ha ottenuto un significativo successo di critica e commerciale, diventando il primo titolo in assoluto a vincere tutti e cinque i principali premi di Gioco dell’anno e superando i 15 milioni di giocatori.

“Dopo aver dedicato quasi 1000 ore all’incredibile mondo di ‘Baldur’s Gate 3’, è un sogno che si avvera poter continuare la storia creata da Larian e Wizards of The Coast”, ha dichiarato Mazin in un comunicato. “Sono un fan devoto di ‘D&D’ e del modo brillante in cui Swen Vincke e il suo talentuoso team lo hanno adattato. Non vedo l’ora di contribuire a dare vita a ‘Baldur’s Gate’ e a tutti i suoi incredibili personaggi con tutto il rispetto e l’amore possibile, e sono profondamente grato a Gabe Marano e al suo team di Hasbro per avermi affidato questa proprietà incredibilmente importante”.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Craig Mazin su ‘Baldur’s Gate’”, ha dichiarato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo e responsabile della programmazione drammatica di HBO. “La sua profonda e longeva passione per il materiale originale, unita al suo straordinario talento nel costruire mondi coinvolgenti pieni di personaggi ricchi e avvincenti, promette risultati rivoluzionari”.

“I fan attendono con impazienza un adattamento di ‘Baldur’s Gate’ e non potremmo chiedere partner migliori di HBO e dell’incomparabile Craig Mazin per costruire questo mondo”, ha dichiarato Marano.