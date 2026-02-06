The Acolyte, la showrunner ritiene che la controversa serie abbia avuto successo

The Acolyte ha diviso l’opinione pubblica quando è stato trasmesso per la prima volta su Disney+ nel 2024. Tuttavia, la serie è stata anche oggetto di un evidente bombardamento di recensioni negative nei giorni precedenti la sua uscita, mentre i membri del cast femminili e non bianchi hanno subito abusi e troll online.

La serie ha apportato alcuni grandi cambiamenti alla tradizione di Star Wars, e questo è sempre un rischio per un franchise così amato. La notizia della cancellazione di The Acolyte non è stata una grande sorpresa, ma il fatto che la seconda stagione non verrà realizzata significa che diversi filoni della trama rimangono irrisolti. Di conseguenza, i fan si sono ritrovati con una lunga lista di domande senza risposta (le più importanti riguardano tutte la comparsa a sorpresa di Darth Plagueis).

Questa settimana è stato messo in vendita un libro “Art of” dedicato alla serie e, sebbene non riveli come sarebbe stata la seconda serie di episodi, contiene approfondimenti su idee scartate che avrebbero potuto influenzare gli episodi futuri. Il titolo originale era The Lost Sister e, nonostante le critiche e la cancellazione, la creatrice della serie Leslye Headland continua a considerare la serie un successo.

“Quando abbiamo deciso di realizzare The Acolyte, speravo di creare una nuova espressione di Star Wars, inventando qualcosa che ampliasse la narrazione che amo fin da bambina”, ha dichiarato. “E dal suo debutto nel 2024, i fan della serie lo hanno confermato: ci siamo riusciti”.

Inoltre, il libro conferma che Qimir, alias Lo Straniero, interpretato da Manny Jacinto, è “un maestro Sith segreto”, mettendo apparentemente fine alle speculazioni (come abbiamo riportato in precedenza, il piano era quello di rivelarlo alla fine come il fondatore dei Cavalieri di Ren). Riguardo al tanto atteso debutto live-action di Darth Plagueis, si dice che Headland sia stata ispirata dall’aspetto del cattivo nei contenuti dell’Expanded Universe e dai Muun raffigurati nei precedenti adattamenti di Star Wars.

“Ho sempre voluto che Plagueis fosse introdotto alla fine della stagione”, ha spiegato. “Farlo entrare a metà mi sembrava troppo pesante. Quindi abbiamo deciso di stabilire l’epoca, i personaggi principali e la trama, e poi inserire Plagueis come minaccia più grande“.

“Ancor prima di progettare qualsiasi cosa, sapevo di voler fare quello che avevano fatto con Gollum ne Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, dove si percepisce il carattere di questo personaggio, la dimensione dei suoi occhi e il suo colore, ma non volevo farlo in pieno giorno”, ha continuato Headland. “Quando vedi la sua mano muoversi, dal punto di vista del personaggio principale, ti sembra di conoscere la minaccia prima dei personaggi principali”.

Il libro descrive anche un finale leggermente diverso per la serie, che dovrebbe svolgersi proprio prima del cameo di Yoda. “C’è stato un momento in cui penso che tu abbia capito la scelta di Vernestra di tradire Sol”, osserva Headland. “Mentre stava lasciando [il Palazzo del Senato Galattico], è uscita e ha alzato lo sguardo mentre il senatore Rayencourt diceva: ‘Benvenuta nel mondo della politica’”. “Ma mentre stavamo montando il tutto, ci è sembrato un po’ strano concludere la storia di Vernestra per poi tornare a lei che parla con Yoda”.

La seconda stagione di The Acolyte, come già detto, non verrà realizzata e, con la Lucasfilm che sta abbandonando l’era dell’Alta Repubblica sia nei film live-action che nelle pubblicazioni, il destino dei personaggi di questa serie rimarrà probabilmente un mistero per noi. Per lo meno, sarebbe bello che un fumetto risolvesse alcune questioni in sospeso.