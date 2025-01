Bandidos 3 si farà? tutto quello che sappiamo

Siete curiosi di vedere Bandidos 3 su Netflix? Il dramma messicano sulle rapine ha affascinato gli spettatori con i suoi colpi di scena a caccia di tesori e gli intensi archi di personaggi. Dopo la recente uscita della stagione 2, che ha regalato ancora più azione, i fan sono ora ansiosi di sapere se la storia continuerà oltre quest’ultimo capitolo.

Ecco cosa sappiamo finora sullo stato di rinnovo di Bandidos, sulle sue recenti performance e su ciò che potrebbe accadere in futuro alla serie di successo.

Powered by

La terza stagione di Bandidos è stata cancellata o rinnovata da Netflix?

Netflix non ha condiviso ufficialmente alcuna decisione su Bandidos al di là della seconda stagione. Il dramma messicano sulle rapine, diretto da Adrian Grünberg e Javier Ruiz Caldera, ha debuttato il 13 marzo 2024. Dopo il successo iniziale, la seconda stagione è stata tranquillamente rinnovata e rilasciata a livello globale il 3 gennaio 2025. Tuttavia, non ci sono ancora conferme su una terza stagione.

La seconda stagione riprende dal finale a rischio della prima. I banditi continuano la loro ricerca del leggendario tesoro Maya. Vengono introdotti nuovi personaggi e conflitti più profondi, che intrecciano ulteriormente le storie di Miguel e Lilí. Nonostante la recente uscita, Netflix non ha confermato se la serie continuerà oltre la seconda stagione.

Il rinnovo per la seconda stagione non è mai stato annunciato ufficialmente da Netflix, ma è stato confermato dai media in lingua spagnola e dai post del cast. In particolare, Ester Expósito, nota per il suo ruolo in Elite, ha accennato alla produzione in corso attraverso i suoi social media. I rapporti suggeriscono che le riprese della seconda stagione sono iniziate già nel gennaio 2024, prima ancora dell’uscita della prima stagione (via What’s On Netflix).

La prima stagione ha ottenuto buoni risultati a livello globale, con oltre 71,20 milioni di ore di visione registrate tra il 10 marzo e il 7 aprile 2024. La serie è apparsa costantemente nella top 10 di Netflix in 68 Paesi, in particolare nelle regioni di lingua spagnola come il Messico, dove è rimasta in testa alla classifica per oltre quattro settimane. Il suo forte debutto ha probabilmente influenzato la decisione di Netflix di procedere con una seconda stagione.

Al momento, il futuro di Bandidos rimane incerto. Di solito Netflix valuta l’andamento delle nuove stagioni prima di fare ulteriori annunci. I fan dovranno attendere aggiornamenti per sapere se la serie sarà rinnovata per una terza stagione.