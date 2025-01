Bandidos – stagione 2, la spiegazione del finale: Regina è stata arrestata?

Il finale di Bandidos – stagione 2, era incentrato sul tentativo del gruppo titolare di recuperare un prezioso gioiello chiamato Lacrima di Fuoco dalle grinfie di Regina. Perché? Beh, la storia è più o meno questa: Lili, il cui nome originale era Carlota, era la sorellastra di Regina. Quest’ultima aveva ucciso il padre biologico di Lili e si era data alla fuga. Dopo aver scoperto dove si trovava, Regina costrinse Lili a usare le sue amiche per ottenere la Lacrima di Fuoco come forma di riparazione.

Temendo per le loro vite, Lili, Miguel, Octavio, Ines, Lucas e Citlali hanno trascorso l’intera stagione cercando, fallendo e poi cercando di nuovo questo favoloso tesoro. Quando alla fine raggiungono la grotta che ospitava il prezioso gioiello, Regina, Ariel, Pepa (il gangster appartenente alla tribù Maya, legittima proprietaria della Lacrima di Fuoco) e il proprietario terriero la cui moglie lo aveva tradito con Miguel, circondano i Bandidos per mettere le mani sul premio.

Il braccio destro di Regina, Mano, uccide Pepa e il proprietario terriero, mentre Regina si impossessa del gioiello. Tuttavia, quando Mano si rifiuta di uccidere Alex, il figlio di Ines, si scatena una sparatoria che porta alla morte di Octavio. Lili, Miguel, Ines, Lucas e Citlali decidono quindi di escogitare un piano per sconfiggere Regina una volta per tutte. Ci sono riusciti? Scopriamolo.

Un furto fallito

Dopo aver sottratto la Lacrima di Fuoco ai Bandidos, Regina organizza un gala per esibire il gioiello davanti a tutto il Messico, o almeno così sembra. Regina sa che Lili tenterà di rubarlo. Lili sa che Regina è consapevole del suo tentativo. E Regina sa che Lili sa che lei sa che si tenterà di rubare il gioiello.

Comunque, i ladri si dividono in tre squadre da due:

Lucas e Citlali sono incaricati di distrarre gli ospiti nei casinò, perché non ci si può aspettare che un gioiello intrattenga il pubblico per troppo tempo.

sono incaricati di distrarre gli ospiti nei casinò, perché non ci si può aspettare che un gioiello intrattenga il pubblico per troppo tempo. Ines e Miguel vengono mandati al caveau, nella speranza che sia lì conservata la vera versione del gioiello.

vengono mandati al caveau, nella speranza che sia lì conservata la vera versione del gioiello. Nel frattempo, Lili e Leo si dirigono nella sala delle esposizioni, pur sapendo che il gioiello lì esposto è solo un falso.

Una volta che Lucas e Citlali hanno finito di manipolare le slot machine, Citlali si reca nell’atrio mentre Lucas si dirige verso il caveau, dove Ines e Miguel stanno trapanando per calare a distanza Lili nella sala delle esposizioni. Non appena Lili tocca il gioiello, Regina e le guardie la circondano. Leo salta con la sua bicicletta dalla terrazza dell’edificio adiacente, entra nella sala delle esposizioni e salva Lili.

Il caveau è stato riempito di esplosivi che esplodono, uccidendo Miguel, Ines e Lucas. Leo e Citlali riescono a fuggire, ma Lili viene catturata. Alla stazione di polizia, Lili confessa a Carmen, ex fiamma di Ines e agente di polizia, che i Bandidos hanno agito per vendicarsi di Regina. Carmen le chiede di firmare la lettera di confessione, ma Lili si rifiuta.

Canche e Regina, che hanno assistito alla conversazione tra Lili e Carmen dalla sala di osservazione della camera degli interrogatori, discutono brevemente del destino di Lili e del fatto che la Spagna stia richiedendo la sua estradizione per processarla per il presunto omicidio del padre di Regina, ossia del patrigno di Lili. Regina crede che questa sia la fine di Lili. Per questo motivo, entra nella stanza degli interrogatori per parlare con la sorellastra, senza sapere che in realtà sta cadendo in una trappola.

Regina viene arrestata

Ecco un piccolo retroscena. Quando Lili si chiamava Carlota ed era solo una bambina, fu abbandonata davanti alla porta di Ramon Valdes, un uomo pericoloso che trafficava in diamanti e armi. Regina odiava Carlota, e questo la trasformò in una minaccia. Valdes se ne accorse e decise di tagliare fuori Regina dal suo testamento, lasciando tutto in eredità a Lili.

La storia ufficiale è che Lili abbia ucciso Valdes, preso i soldi dell’eredità, cambiato nome e si sia data alla fuga. Da allora, Regina la sta cercando, convinta di meritare quei soldi. Anche se Regina possiede la Lacrima di Fuoco, un gioiello probabilmente più prezioso dell’eredità di Lili, continua a volere che Lili rinunci ai suoi diritti.

Lili, tuttavia, afferma che Ramon Valdes era il suo padre biologico, rendendo l’eredità legittima. Ciò che non è legittima è l’accusa che Lili abbia ucciso Ramon Valdes: in realtà, è stata Regina a farlo, spinta dalla gelosia per la relazione tra Lili e Ramon. Regina ha poi incastrato Lili, facendola diventare una criminale ricercata.

Quando Lili chiede a Regina se ha compiuto l’omicidio da sola o se ha avuto bisogno di aiuto, Regina sbotta confessando che è stata tutta opera sua. Regina dovrebbe essere una mente criminale straordinaria, sempre mille passi avanti a tutti. Tuttavia, poiché la trama richiede che si comporti da ingenua, dimentica di essere in una sala interrogatori e confessa di aver ucciso il proprio padre.

Una sala interrogatori è dotata di registratori video e audio. Anche se non si vedono, ci sono. È proprio per questo che si chiama sala interrogatori. Ogni delinquente di strada lo sa, ma il cervello di Regina si spegne convenientemente perché questo è l’episodio finale della serie, e gli sceneggiatori vogliono che Lili vinca, anche se non ha alcun senso narrativo o logico. Naturalmente, Regina viene arrestata e mandata in prigione. Ma che ne sarà della rapina e della Lacrima di Fuoco?

Aspettative sulla terza stagione di Bandidos

Nonostante sia stato gravemente ferito durante la sparatoria nella grotta dove è stato trovato il gioiello, Mano sembra essere riuscito ad avvisare Xime (la domestica che si occupa del padre smemorato di Miguel) che l’intera presentazione del gala della Lacrima di Fuoco era una trappola per i Bandidos. Xime si è opportunamente recata al caveau e ha impedito che Miguel, Ines e Lucas morissero nell’esplosione causata dalla bomba che era stata piazzata.

Quando tutti erano al sicuro, Lucas ha fatto detonare l’esplosione e, con l’aiuto di Canche (pagato da Ariel, che ha cambiato schieramento per portare la Lacrima di Fuoco nel suo museo), è entrato nell’obitorio insieme a Miguel e Ines, nascosti in sacchi per cadaveri. Per favore, non chiedetevi come tre corpi illesi siano finiti all’obitorio. Inoltre, non cercate di capire come una confessione audio sia bastata per far arrestare una figura del calibro di Regina, o come Lili abbia ottenuto il via libera per il presunto omicidio di Ramon Valdes. Passiamo alle cose importanti.

Nel finale della seconda stagione di Bandidos, i cacciatori di tesori (insieme a Leo e Pachita) consegnano la Lacrima di Fuoco ad Ariel per esporla nel museo, ottenendo in cambio milioni di dollari. Pachita promette di usare i soldi per corrompere alcuni detenuti nella prigione di Regina, così da farle assaggiare la sua stessa medicina.

Ma se questa confessione audio non regge, Regina tornerà sicuramente a perseguitare i Bandidos, soprattutto Lili, nella terza stagione dello show, ancora da annunciare. Lucas e Citlali pianificano di andare in Cina una volta che Citlali avrà rotto con il suo attuale fidanzato, German. Forse li vedremo impegnati in qualche rapina in Asia; c’è un’intera lista di oggetti di valore da cui scegliere.

Carmen propone a Ines di rientrare in polizia e riprendere la loro relazione sentimentale, ma Ines sceglie di andare in vacanza con suo figlio Alex. Miguel parte per la Turchia con suo padre, sperando di provare un po’ di adrenalina prima che la sua mente ceda del tutto.

Lili, intanto, esamina la spilla che Ramon le ha dato mentre esalava il suo ultimo respiro. Forse capisce che i gioielli contenuti nell’ornamento sono la sua eredità. Oppure nota delle indicazioni incise sulla spilla che conducono al denaro dell’eredità? Non lo sappiamo. È tutto troppo vago per essere decifrato.

Se Netflix decidesse di dare il via libera a una terza stagione di Bandidos, nonostante questa abissale seconda stagione, forse avremo finalmente una risposta al mistero della spilla di Lili.