Reacher 3: il trailer della serie Prime Video

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale della terza stagione di Reacher. La stagione in otto episodi sarà rilasciata con cadenza settimanale, con i primi tre episodi in anteprima il 20 febbraio e gli episodi successivi in uscita ogni giovedì fino al 27 marzo 2025 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Dopo che la seconda stagione si è confermata la più vista nel 2023 su Prime Video, è stato annunciato il rinnovo anticipato di Reacher per una quarta stagione, le cui riprese inizieranno nel 2025.

La terza stagione di Reacher

Basata sul romanzo La vittima designata (Persuader) di Lee Child, nella terza stagione di questa serie ricca di azione, Reacher precipita nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale nel tentativo di salvare un informatore della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere. Qui trova un mondo di segreti e violenza e si confronta con alcune questioni in sospeso del suo passato.

La terza stagione di Reacher vede Alan Ritchson nel ruolo principale di “Jack Reacher”, con Maria Sten che torna a vestire i panni di “Frances Neagley”. Nel cast di questa stagione troviamo anche Anthony Michael Hall nel ruolo di “Zachary Beck”, Sonya Cassidy come “Susan Duffy”, Brian Tee nei panni di “Quinn”, Johnny Berchtold interpreta “Richard Beck”, Robert Montesinos è “Guillermo Villanueva”, Olivier Richters come “Paulie” e Daniel David Stewart nel ruolo di “Steven Elliot.”

Basata sui romanzi di Lee Child, Reacher è prodotta da Amazon MGM Studios, Skydance Television e CBS Studios. La serie è scritta dallo scrittore e sceneggiatore nominato agli Emmy Nick Santora (FUBAR, Prison Break), che ne è anche executive producer e showrunner. Oltre a Santora e Child, Ritchson sarà executive producer insieme a Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt, con David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance. Carolyn Harris e Kenny Madrid sono gli executives-in-charge della serie per Skydance Television.