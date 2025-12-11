Beauty in Black: Netflix conferma la terza stagione e pubblica le prime immagini della seconda parte della seconda stagione

Netflix ha ufficialmente rinnovato Beauty in Black di Tyler Perry per una terza e ultima stagione.

L’annuncio del capitolo finale della serie di successo arriva proprio prima dell’attesissima premiere della seconda parte della seconda stagione di Beauty in Black, che debutterà nel marzo 2026. Al momento della pubblicazione di questo articolo non sono disponibili ulteriori informazioni sulla terza stagione. Tuttavia, Netflix ha fornito un’anteprima della prossima puntata.

La piattaforma di streaming ha svelato immagini inedite della seconda parte della seconda stagione di Beauty in Black. Il primo sguardo mostra il cast della serie con espressioni cupe mentre si trova in situazioni difficili e in intenso disaccordo. L’anteprima mostra uno scambio molto freddo tra Mallory (Crystle Stewart) e Olivia (Debbi Morgan), Horace (Ricco Ross) in ospedale, e Kimmie (Taylor Polidore) che finalmente prende il comando.

Netflix rivela che gli otto episodi rimanenti della seconda stagione di Beauty in Black vedranno le conseguenze del nuovo potere di Kimmie dopo che lei sposa Horace, gravemente malato, e diventa amministratore delegato dell’omonima azienda. La conclusione della prima parte della seconda stagione vede l’ex prostituta assumere il controllo delle operazioni dell’impero.

Uno dei più grandi colpi di scena del finale di metà stagione è stato se Horace sarebbe sopravvissuto fino alla fine della serie. Il personaggio è attualmente in cura per un cancro alla prostata in Italia. Tuttavia, è stato fortemente suggerito che la sua ex moglie, Olivia, stesse interferendo con la sua salute nel tentativo di ucciderlo. Anche se è troppo presto per dirlo con certezza, l’aspetto vigile di Horace nell’anteprima di Netflix suggerisce che potrebbe restare in vita ancora per un po’.

Secondo il comunicato stampa di Netflix, il prossimo capitolo vedrà protagonisti Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart, Amber Reign Smith, Xavier Smalls, Ricco Ross, Julian Horton, Steven G. Norfleet, Richard Lawson, Terrell Carter, Bryan Tanaka, Charles Malik Whitfield e Debbi Morgan. Ci saranno anche apparizioni speciali di Bailey Tippen, Randall J. Bacon, Greg Clarkson, Ace Small, George Middlebrook, Kajanee Smith, Philemon Chambers, Aria Celeste Castillo, Rodrigo Aburto, Jasmine Burke e Phylicía Lloyd.

Netflix ha confermato che la terza stagione di Beauty in Black concluderà la serie, ma ulteriori dettagli sul capitolo finale non saranno resi noti fino a data da destinarsi. Per ora, gli spettatori possono aspettarsi intensi colpi di scena e scontri potenzialmente letali nella seconda parte della seconda stagione della serie di successo di Perry su Netflix.

La seconda parte della seconda stagione di Beauty in Black sarà disponibile su Netflix il 19 marzo 2026.