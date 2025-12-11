Hijack – Stagione 2: Idris Elba affronta una nuova ondata di terrore nel primo trailer

È arrivato il trailer della seconda stagione di Hijack. La prima stagione della serie Apple TV seguiva il negoziatore aziendale Sam Nelson (Idris Elba) costretto a mettere in campo le sue abilità in una situazione ancora più rischiosa quando il suo aereo da Londra a Dubai viene dirottato dai terroristi. Hijack – stagione 2 è stata rinnovata sei mesi dopo la fine della prima stagione e sarà trasmessa in anteprima sulla piattaforma di streaming il 14 gennaio.

Apple TV ha ora svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Hijack. Dopo una breve introduzione di Elba, il trailer inizia con Sam Nelson che si ritrova su un treno dirottato a Berlino, anche se la coincidenza di dover affrontare una situazione simile a quella della prima stagione fa sospettare che possa essere coinvolto.

Tuttavia, sembra che la situazione sia stata orchestrata come vendetta per le sue azioni nella prima stagione. Il trailer mostra una serie di altri momenti di tensione man mano che la pressione aumenta, oltre al ritorno di altri personaggi originali, tra cui Marsha (Christine Adams), la moglie separata di Sam. Guarda il trailer qui sotto:

Mentre la situazione ad alto rischio al centro della seconda stagione offre a Sam Nelson un contesto completamente diverso da affrontare, il trailer rivela che molti degli elementi fondamentali della prima stagione sono ancora presenti. Oltre a presentare diversi personaggi che ritornano dal cast della prima stagione di Hijack, la seconda stagione è ancora molto influenzata dall’effetto a catena delle azioni di Nelson nella prima stagione.

Questo alla fine impedisce alla seconda stagione di sembrare un remake scollegato che cerca di ricreare la magia della puntata precedente. Il fatto che la situazione nasca organicamente dal finale esplosivo della prima stagione di Hijack potrebbe funzionare molto bene a favore della serie.

Permettendo alla seconda stagione di evolvere i temi, i personaggi e l’ambientazione di Hijack, si evita il confronto diretto con la trama della prima stagione, consentendole di uscire in qualche modo dall’ombra della popolare serie originale.

Questo è importante, perché quella stagione è stata particolarmente apprezzata, ottenendo un punteggio del 90% dai critici su Rotten Tomatoes e venendo nominata per un Primetime Emmy Award come miglior attore protagonista in una serie drammatica.

Resta da vedere se l’audience della seconda stagione di Hijack sarà sufficientemente alta da garantirne il rinnovo per una terza stagione, ma sembra che i creatori della serie le abbiano dato tutte le opportunità per avere successo, anche se originariamente era stata sviluppata come miniserie piuttosto che come storia serializzata.