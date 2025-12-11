HomeSerie TvNews

Will Trent – Stagione 4: rivelato il teaser trailer dei nuovi episodi

Will Trent 4

È ufficiale: Will Trent torna per una quarta stagione, e il primo teaser trailer dei nuovi episodi è finalmente online, con tante anticipazioni sulle sfide che attendono l’agente speciale protagonista.

La crime-series di successo, tratta dai romanzi di Karin Slaughter, tornerà il 6 gennaio 2026 su ABC nel consueto slot di punta del martedì sera, con nuove indagini e dinamiche personali che riprendono direttamente da dove si era interrotta la stagione 3.

Nel teaser rilasciato dalla rete si vede Will Trent (interpretato da Ramón Rodríguez) alle prese con uno stato d’animo più fragile e tormentato del solito: la promo gioca sul contrasto tra la sua facciata “perfettamente in controllo” e i segnali di stress e difficoltà che emergono nel suo sguardo e nei pochi fotogrammi mostrati.

Oltre al trailer, ABC ha diffuso anche il key art poster della stagione, che riflette lo stesso tema visivo di conflitto interiore e tensione narrativa. La serie, che ha conquistato ampi consensi di pubblico e critica grazie a casi intricati e a un cast solido, dà così il primo assaggio di ciò che accadrà nei nuovi episodi, confermando la sua presenza di punta nel palinsesto del 2026.  Rimani connesso per ulteriori aggiornamenti su trama, cast e prime scene dall’attesissima quarta stagione di Will Trent.

