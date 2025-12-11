Star Trek: Strange New Worlds rivela un indizio segreto sulla quarta stagione

Il regalo di fine riprese consegnato al cast di Star Trek: Strange New Worlds sembra contenere un indizio sulla quarta stagione. Star Trek: Strange New Worlds sta per concludere le riprese del finale di serie, che chiuderà la quinta e ultima stagione della serie di successo di Paramount+.

Paramount+ ha rinnovato Star Trek: Strange New Worlds per una quinta stagione di 6 episodi, che concluderà la serie. La produzione è iniziata nell’autunno del 2025 e le riprese termineranno prima delle vacanze di Natale. Star Trek: Strange New Worlds – stagioni 4 e 5 dovrebbero debuttare nel 2026 e nel 2027 su Paramount+.

Su Instagram, Anson Mount ha recentemente condiviso un album di foto dietro le quinte che Jess Bush ha regalato ai suoi colleghi per commemorare le cinque stagioni trascorse insieme in Star Trek: Strange New Worlds.

La maggior parte delle foto pubblicate da Anson provengono dalle prime tre stagioni, ma una in particolare spicca perché sembra provenire dalla stagione 4 (o 5) di Star Trek: Strange New Worlds. Guardate la foto qui sotto:

I volti sorridenti di Martin Quinn, Jess Bush, Celia Rose Gooding, Babs Olusanmokun, Melissa Navia, Anson Mount, Rebecca Romijn, Christina Chong e il suo cane, Runa Ewok, sono commoventi. Tuttavia, l’aspetto insolito di Ethan Peck fa alzare un sopracciglio e suggerisce che si tratti di una foto dietro le quinte della stagione 4 o 5 di Star Trek: Strange New Worlds.

Peck è vestito come il tenente Spock, ma questo non è il look che l’ufficiale scientifico vulcaniano ha indossato nelle prime tre stagioni di Star Trek: Strange New Worlds. Con i suoi lunghi capelli arruffati e la barba incolta, questa è una versione di Spock che i fan non hanno ancora visto. Anche il capitano Pike indossa un’attrezzatura tattica nera, come Spock, suggerendo che stanno andando in missione di sbarco.

Anche l’acconciatura di Celia Rose Gooding nei panni del guardiamarina Nyota Uhura indica che questa foto è tratta dalla quarta o quinta stagione di Star Trek: Strange New Worlds. Uhura si è fatta crescere i capelli nella terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, ma anche la capigliatura più chiara di Nyota è una novità. Nel frattempo, è possibile che Ethan Peck non interpreti affatto Spock. Potrebbe interpretare il fratello maggiore criminale di Spock, Sybok?

Star Trek: Strange New Worlds stagione 4 continuerà, secondo quanto riferito, i “grandi cambiamenti” della stagione 3, incluso un episodio con pupazzi creati dalla Jim Henson Company. Le stagioni 4 e 5 di Star Trek: Strange New Worlds sono, comprensibilmente, tenute segrete, ma questa foto è un affascinante indizio di qualcosa che deve ancora venire.