Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito nel cast, rivelata la verità sui reshoots

Come molti film del 2024, Captain America: Brave New World è stato coinvolto negli scioperi WGA/SAG-AFTRA dello scorso anno. Si è parlato molto dei piani per i reshoots e, grazie a The Hollywood Reporter, abbiamo finalmente un’idea di cosa stia realmente accadendo.

Nonostante le affermazioni secondo cui enormi porzioni del seguito di The Falcon and the Winter Soldier sarebbero state girate per diversi mesi, gli addetti ai lavori confermano che le riprese aggiuntive dureranno solo 22 giorni. Il piano prevede l’aggiunta di nuove sequenze d’azione e Julius Onah rimarrà alla regia.

Quando gli scioperi sono terminati lo scorso novembre, Captain America: Brave New World è stato spostato dal 26 luglio 2024 al 14 febbraio 2025. Secondo quanto riferito, questo ha dato ai dirigenti dei Marvel Studios ulteriore tempo per capire cosa volevano dai reshoots e per affrontare i feedback delle proiezioni di prova.

Come abbiamo riportato in precedenza, lo sceneggiatore di Moon Knight Matthew Orton è stato arruolato per scrivere nuove pagine a dicembre e ha lavorato su quelle durante l’inverno.

“Nonostante si parli di molteplici reshoot del film, finora questo è l’unico”, conferma il rapporto. “Non sembra che si tratti di reshoots così estesi come quelli che ha affrontato Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che sono durati sei settimane, né i costosi ed estesi reshoots subiti da The Marvels”. “In effetti, un insider sostiene che Brave New World costerà molto meno di The Marvels”.

Ecco chi interpreterà Giancarlo Esposito in Captain America: Brave New World

È stato inoltre confermato che la star di Breaking Bad, The Boys e The Mandalorian Giancarlo Esposito si è unita al cast di Captain America: Brave New World. Fa parte dei reshoots e, secondo THR, “è ufficialmente sulla lista delle chiamate in un ruolo non rivelato, ma le fonti dicono che si tratta di un cattivo”.

Quindi, sì, interpreterà un altro cattivo! Non si sa ancora chi potrebbe essere, anche se in rete si fanno molte speculazioni sul fatto che Esposito potrebbe interpretare Jacob “Jake” Fury, il fratello minore di Nick Fury. L’attore ha già confermato che farà un cameo in un film del MCU prima di assumere un ruolo più ampio in una serie televisiva.

LEGGI ANCHE:

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, il film è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.

Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.