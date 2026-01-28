Berlino e la dama con l’ermellino, il teaser trailer!

Berlino sta tornando con un nuovo colpo, nuovi personaggi e una nuova location nel teaser trailer rilasciato oggi di Berlino e la dama con l’ermellino, il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato che prosegue l’universo de La casa di carta e Berlino, in arrivo solo su Netflix dal 15 maggio.

Pedro Alonso (Berlino, La casa di carta), Michelle Jenner (Berlino, Isabel), Tristán Ulloa (Berlino, Asunta), Begoña Vargas (Berlino, Benvenuti a Eden), Julio Peña Fernández (Berlino, Il prigioniero) e Joel Sánchez (Berlino, La favorita 1922) riprendono i loro ruoli in questo nuovo capitolo, al quale si uniscono Inma Cuesta (Il caos dopo di te) nel ruolo di Candela, nuovo membro della banda che farà perdere la testa a Berlino, e José Luis García-Pérez (Honor) e Marta Nieto (Madre) nei panni del Duca e della Duchessa di Malaga.

Gli otto episodi della serie, creata da Álex Pina (La casa di carta, Sky Rojo) ed Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Sky Rojo) e scritti insieme a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuàn, Humberto Ortega e Luis Garrido Julve, saranno diretti da Albert Pintó (Berlino, Nowhere, La casa di carta), David Barrocal (Sky Rojo, Il rifugio atomico) e José Manuel Cravioto (Il rifiuto atomico, Diablero).

La trama di Berlino e la dama con l’ermellino,

Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l’ermellino. Ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta.