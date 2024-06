Blue Beetle: la serie animata è in lavorazione presso gli studi DC; sarà il seguito del film 2023

Deadline rivela che la Warner Bros. Animation e i DC Studios stanno progettando una nuova serie televisiva animata di Blue Beetle. Secondo quanto riportato, la serie è già in fase di sviluppo e Miguel Puga (The Casagrandes) avrebbe iniziato a lavorare al progetto all’inizio di quest’anno.

Cristian Martinez (Women of the Movement) scriverà la serie. Angel Manuel Soto e Gareth Dunnet-Alcocer, rispettivamente regista e sceneggiatore del film 2023, saranno produttori esecutivi insieme a John Ricard.

Galen Vaisman, che è stato anche produttore esecutivo di Blue Beetle, supervisionerà la serie dei DC Studios.

James Gunn ha già confermato che ci sono piani per Jaime Reyes di Xolo Maridueña nel nuovo DCU e questo sequel “potrebbe potenzialmente portare a un ritorno sul grande schermo”, dicono le fonti del settore.

Non è chiaro se si tratterebbe di un’altra uscita da solista, dato che il film su Blue Beetle ha guadagnato solo 130,8 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 104-125 milioni di dollari. In un anno difficile per il DCEU, il film è andato meglio del previsto e ha ottenuto un solido 78% su Rotten Tomatoes.

L’agenzia spiega poi che “la serie animata si baserà sul film, sviluppato sotto il precedente regime dei DC Studios, ma si allontanerà dal raccontare la stessa storia. Al contrario, la serie creerà la propria storia“. Non sappiamo esattamente cosa significhi, anche se potrebbe trattarsi di un reboot che abbandona la caccia al Ted Kord scomparso per renderlo una parte consolidata del DCU.

Per quanto riguarda il cast, sono stati contattati diversi attori di Blue Beetle e si dice che siano intenzionati a tornare.

“So che rivedremo Blue Beetle, che sia sotto forma di Blue Beetle 2 o altrove”, ha dichiarato Maridueña all’inizio di quest’anno. “È stato davvero fantastico lavorare al fianco di James [Gunn] e Peter [Safran], che ci hanno gentilmente inserito nel loro nuovo universo anche se non faceva parte di quello che avevano ideato“.

“È un onore. Ora, dove andrà Blue Beetle in futuro? Non lo so. Ma posso dire con sicurezza che lo vedremo presto“.

Immaginiamo che questa serie animata sia ciò a cui l’attore si riferiva e ci sembra un modo intelligente per incorporare il popolare eroe nel DCU. A patto che la serie sia un successo di critica e attiri molti spettatori su Max, i DC Studios sperano senza dubbio che si traduca in un rinnovato interesse per il ritorno di Jaime sul grande schermo in live-action.