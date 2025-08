Storia di un matrimonio: le voci di Scarlett Johansson e Adam Driver che si urlano contro vengono usate per spaventare i lupi

L’audio della drammatica scena tratta da Storia di un Matrimonio di Noah Baumbach, in cui Scarlett Johansson e Adam Driver si urlano addosso, viene utilizzata dall’USDA (United States Department of Agriculture) per dimostrare che “gli umani sono cattivi”.

Per proteggere le mandrie di bovini, il governo degli Stati Uniti voleva spaventare i lupi predatori e dimostrare loro che “gli umani sono cattivi”, convincendo quindi gli animali selvatici a stare alla larga dalle mandrie. Così hanno usato l’audio più terrificante che si possa immaginare: una coppia sposata che litiga.

Secondo il Wall Street Journal, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti sta utilizzando una registrazione di Scarlett Johansson e Adam Driver che si urlano contro in Storia di un matrimonio per spaventare i lupi nel West americano. Nel film del 2019 di Noah Baumbach, i due interpretano una coppia che sta attraversando un divorzio difficile. Il film include una scena di litigio particolarmente cruda, che è presumibilmente quella utilizzata.

A quanto pare, l’USDA sta utilizzando droni con altoparlanti che riproducono la scena (insieme ad altre registrazioni come “Thunderstruck” degli AC/DC, fuochi d’artificio e spari). Un supervisore distrettuale dell’USDA in Oregon ha spiegato: “Ho bisogno che i lupi reagiscano e sappiano che, ehi, gli umani sono cattivi”.

L’articolo sottolineava che la popolazione di lupi è aumentata da quando sono stati reintrodotti nel Parco Nazionale di Yellowstone nel 1995 e che l’uso di un Johansson e Driver ululanti (tra le altre registrazioni) sembra essere efficace nel ridurre il numero di mucche uccise.

Fonte: THR