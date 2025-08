John Cena rivela come è avvenuto il suo cameo in Superman

La star dell’universo DC, John Cena, ha finalmente parlato del suo cameo nel film Superman. In attesa del ritorno della sua serie TV DCU, Peacemaker, i fan hanno potuto godere della presenza Christopher Smith, alias Peacemaker, per uno dei cameo più apprezzati del film. Inoltre, questa è stata anche la prima apparizione ufficiale del personaggio nel DCU.

Anche se Peacemaker non condivide mai lo schermo con il Superman di David Corenswet, il personaggio di Cena ha la possibilità di parlare male dell’Uomo d’Acciaio durante la sua apparizione al talk show The Sphere News di Cleavis Thornwaite. Tuttavia, ciò che i fan potrebbero non sapere è come è avvenuto questo cameo per Cena. La star, come anticipato, ha finalmente rivelato la storia dietro le quinte.

L’account ufficiale di X della serie Peacemaker ha condiviso un video (lo si può vedere qui) con il cameo di Cena, oltre alla spiegazione dell’attore su come la sua partecipazione è stata gestita. Secondo l’attore, è stata una decisione dell’ultimo minuto quella di far apparire Peacemaker in Superman, come ha raccontato lui stesso spiegando come James Gunn l’ha resa realtà:

“Sono stato chiamato all’ultimo minuto mentre stavamo preparando la seconda stagione di Peacemaker. Stavano girando Superman in quel momento e James Gunn mi ha chiesto se volevo partecipare, e la mia risposta è stata: “Certo che sì!”. Così sono andato in un talk show e ho parlato un po’ di Superman. Beh, penso che tutto, dal marchio all’idea di un vero supereroe virtuoso, debba iniziare da qualche parte, e credo che Superman sia il primo tassello di questo puzzle“.

Non resta a questo punto che rivedere l’attore nella seconda stagione di Peacemaker, che debutterà giovedì 21 agosto su HBO Max. I nuovi episodi si svolgeranno un mese dopo la fine del film Superman. I personaggi Guy Gardner, Hawkgirl, Maxwell Lord e Rick Flag Sr. appariranno nella stagione, rendendo così il protagonista parte a tutti gli effetti del nuovo DC Universe.

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker con John Cena

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

La serie arriverà a partire dal 21 agosto.

