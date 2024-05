Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Tom Bombadil nelle prime foto ufficiali della seconda stagione

Arriva tramite VF la prima foto ufficiale della seconda stagione di Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, la serie di successo targata Amazon Studios e Prime Video.

Nella foto vediamo Tom Bombadil, il mistico personaggio di J.R.R. Tolkien spesso escluso dagli adattamenti, apparirà nella seconda stagione di Gli Anelli del Potere. Ed è lui trai protagonisti di queste prime foto.

Rory Kinnear interpreterà Tom Bombadil nell’imminente seconda stagione de Il Signore degli Anelli e Vanity Fair ha appena pubblicato una nuova serie di immagini che offrono il primo sguardo al leggendario personaggio in live-action. Bombadil è uno degli esseri più affascinanti della Terra di Mezzo, tanto che Lord Elrond lo definisce “una strana creatura” durante il Concilio di Elrond nei romanzi. Le immagini appena rilasciate sembrano provenire principalmente dalla stessa scena della nuova stagione, con Bombadil che conversa con un altro strano individuo introdotto ne Gli anelli del potere, lo Straniero (Daniel Weyman). I due si vedono a colloquio in un cottage vicino ai confini di Rhûn, le terre che costituiscono la parte orientale della Terra di Mezzo.

Il Vecchio Tom, come lo chiamavano i romanzi, è un personaggio che ha vissuto nella Terra di Mezzo – o Arda, come era conosciuta – molto prima dell’arrivo dei Valar, gli Elfi di Valinor, e della comparsa dei Signori Oscuri, Morgoth e Sauron. Descritto nei libri di Tolkien come “più vecchio del vecchio”, Bombadil sembra essere un’enciclopedia di tutte le conoscenze della Terra di Mezzo, dato che esisteva prima della creazione degli esseri viventi. Avrebbe quindi senso che un mago che ha perso la memoria, nello Straniero, chiedesse consiglio a lui.

Parlando di Old Tom, gli showrunner de Gli Anelli del Potere J.D. Payne e Patrick McKay hanno spiegato a Vanity Fair perché un personaggio così iconico non è mai stato inserito in nessun adattamento delle opere di Tolkien. “C’è una ragione per cui non è stato presente nei precedenti adattamenti, perché in un certo senso è una sorta di personaggio anti-drammatico“, dice Payne a proposito del Vecchio Tom. “Non è un personaggio che ha un programma particolarmente forte. Osserva il dramma, ma in gran parte non vi partecipa. Ne La Compagnia dell’Anello, i personaggi vanno lì e si trattengono per un po’, e Tom fa cadere su di loro alcune conoscenze“. Aggiunge McKay: “Conoscenze che non sono particolarmente rilevanti per quello che stanno facendo o stanno per fare“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair (@vanityfair)

La nuova stagione debutterà a livello globale giovedì 29 agosto 2024 su Prime Video, in più lingue e in oltre 240 Paesi e territori. Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, visitate la pagina dedicata sul sito di Amazon MGM Studios.

LEGGI ANCHE: