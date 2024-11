Alita – Angelo della battaglia 2 si farà? Commenti del produttore, storia e tutto quello che sappiamo

Alita – Angelo della battaglia sarà anche arrivato nel 2019, ma fin dall’uscita dell’originale ci sono state discussioni e richieste per Alita – Angelo della battaglia 2. Il film del 2019, diretto da Robert Rodriguez e prodotto da James Cameron, segue il cyborg titolare che si risveglia in un mondo distopico con un’amnesia totale. Ben presto scopre di avere un’incredibile abilità nel combattimento e, grazie a questa conoscenza, si mette alla ricerca della verità sul suo passato. Sebbene non sia stato un successo al botteghino, la sua estetica unica ha trovato un seguito di culto che non vede l’ora di saperne di più.

Sfortunatamente, il film ha guadagnato 404 milioni di dollari in tutto il mondo (via Box Office Mojo), il che sembra impressionante, ma in relazione al suo budget di 170 milioni di dollari e a circa la stessa cifra per i costi di marketing, Alita – Angelo della battaglia è stato un fallimento per lo studio. A causa del risultato al botteghino, ogni precedente discussione su un sequel è stata apparentemente accantonata. Tuttavia, sembra che Alita – Angelo della battaglia 2 sia tornato in discussione.

Le notizie più recenti su Alita – Angelo della battaglia 2

Anche se le notizie su un sequel tardano ad arrivare, il produttore di Alita – Angelo della battaglia 2 è ancora fiducioso sul futuro del film. Oltre ad assicurare ai fan che le trattative per il tanto atteso seguito sono ancora in corso, il produttore Jon Landau ha anche espresso il suo orgoglio per il prodotto originale finito. In un’intervista, Landau ha detto: “Voglio essere in grado di fare di più in quel mondo”, il che significa che il progetto è una priorità sia per lui che per il co-produttore James Cameron.

Alita – Angelo della battaglia 2 è confermato

I produttori insistono sull’arrivo di un sequel

Alita – Angelo della battaglia 2 è confermato, ed è stato riconfermato dal produttore James Cameron nel luglio del 2023. Quando gli è stato chiesto dei suoi prossimi progetti, Cameron ha risposto: “Per Avatar sto lavorando a Wellington e a Los Angeles. E per i nuovi film di Alita: Battle Angel, lavorerò ad Austin”. In precedenza, il regista Robert Rodriguez aveva rivelato che le trattative si sarebbero ripetute nel maggio 2023.

Il cineasta ha spiegato di aver parlato con i produttori Cameron e Jon Landau di Alita – Angelo della battaglia 2 e ha commentato entusiasta: “Sì, ne abbiamo parlato, ci piacerebbe farne uno”. Tuttavia, non è chiaro quando il sequel arriverà, anche se è stato confermato. Rodriguez ha aggiunto: “Non l’abbiamo ancora fissato con certezza… Sono oberati da tutte le cose di Avatar, ma si sono sicuramente impegnati in questo senso”.

I commenti del produttore di Alita – Angelo della battaglia 2 e lo stato della produzione

Mentre la data di uscita di Alita – Angelo della battaglia 2 non è ancora nota (e probabilmente manca ancora qualche anno), ci sono state recenti notizie sul sequel di Alita che hanno ribadito che è in fase di sviluppo. Il 5 ottobre 2023, il regista Robert Rodriguez ha fornito un aggiornamento su quando ci si può aspettare il sequel di Alita – Angelo della battaglia, rivelando che la produzione di Alita 2 probabilmente inizierà seriamente una volta risolti gli scioperi della SAG-AFTRA. Rodriguez ha dichiarato: “Sì, Jim e io parliamo sempre di come ci piacerebbe fare un altro ‘Alita’… Ci piacerebbe molto”. Lo sciopero della SAG/AFTRA si è concluso il 9 novembre 2023.

Da quando è terminato lo sciopero, il produttore Jon Landau ha fatto eco ai sentimenti di Rodriguez riguardo ad Alita – Angelo della battaglia, il che è un buon segno che le cose potrebbero iniziare a muoversi presto. Il termine “trattative” è piuttosto incerto e non è chiaro se il sequel sia già stato sviluppato o se sia solo un’idea. Se il film inizierà a girare, è probabile che le notizie più importanti sulla sua produzione arriveranno presto.

Il cast di Alita – Angelo della battaglia2

Chi potrebbe tornare nel sequel?

È impossibile dire chi farà parte del cast di Alita – Angelo della battaglia 2, ma è facile supporre che Rosa Salazar riprenderà il suo ruolo di Alita. La stessa Salazar lo ha affermato definitivamente (via The Digital Fix), spiegando: “Lotterò per realizzare Alita 2 fino alla fine dei tempi”. Oltre a Salazar, quasi tutto il cast originale di Alita potrebbe tornare, tranne Mahershala Ali, che interpretava Vector.

Edward Norton potrebbe tornare nel ruolo del cattivo del franchise, Nova, e Christoph Waltz potrebbe tornare anche nel ruolo della figura paterna di Alita. Nel dicembre 2023, l’attore originale Jeff Fahey ha dato un aggiornamento ottimistico su Alita – Angelo della battaglia 2 parlando della possibilità di lavorare nuovamente con il regista Robert Rodriguez. “Mi piace lavorare con Robert Rodriguez”, ha detto Fahey, ”e lavoreremo di nuovo insieme, speriamo in estate. Incrociamo le dita e andiamo in Alita: Battle Angel 2”. Questo aggiornamento ottimistico sembra suggerire che Fahey riprenderà il suo ruolo di cacciatore di taglie McTeague.

La Storia di Alita – Angelo della battaglia 2

La lotta di Alita contro Nova non è ancora finita

Anche se Robert Rodriguez non ha parlato della potenziale storia di Alita – Angelo della battaglia 2, è facile capire in che direzione sta andando il franchise. Dal momento che Nova è la minaccia di livello Thanos del franchise Alita ed è sopravvissuto nel primo film, Alita 2 potrebbe vedere il cyborg titolare rintracciare il nefasto cattivo e vendicarsi della morte di Hugo. Non solo, ma la storia potrebbe vedere Nova visitare la città nel cielo, Zalem, che è stata accennata nell’inquadratura finale di Alita: Battle Angel.