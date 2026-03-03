The Diplomat 4: Keri Russell anticipa una stagione ancora più intensa dopo la vittoria agli Actor Awards

The Diplomat si prepara ad alzare ulteriormente la tensione. Dopo la vittoria a sorpresa agli Actor Awards, Keri Russell ha anticipato cosa attende i fan nella quarta stagione del thriller politico Netflix, già confermata dalla piattaforma nel maggio 2025.

L’attrice, protagonista della serie nel ruolo di Kate Wyler, ha vinto il premio come Miglior Attrice in una Serie Drammatica alla 32ª edizione degli Actor Awards organizzati da SAG-AFTRA. Il riconoscimento arriva dopo una terza stagione conclusasi con un cliffhanger esplosivo che ha ribaltato gli equilibri politici e personali della protagonista.

Intervistata nella press room dell’evento, Russell ha risposto a una domanda su cosa aspettarsi dalla stagione 4 dopo il finale sconvolgente. L’attrice ha dichiarato:

«Oddio. Diventa sempre meglio e meglio. Non sono riuscita a dire nulla quando ho vinto il premio perché ero completamente sbalordita, non pensavo di vincere. Perdo sempre, quindi non avevo preparato niente.»

Ha poi elogiato la creatrice della serie, Debora Cahn, sottolineando la qualità della scrittura:

«La scrittura di Debora Cahn è così buona e ancora così sorprendente. Amo leggere ogni copione, e sembra quasi una sensazione di libertà. È davvero divertente da fare. La prossima stagione è ancora più di questo. È complicata, e lei è forte e imbarazzante e intelligente e divertente, è tutto ciò che tutti noi vorremmo essere! E funziona ancora. È la quarta stagione ed è ancora valida.»

Dopo il tradimento di Hal, la stagione 4 spingerà Kate in uno scenario ancora più pericoloso

La terza stagione si è chiusa con il tradimento di Hal (Rufus Sewell), che ha agito alle spalle di Kate collaborando con la Presidente Grace Penn (Allison Janney) per recuperare il Poseidon, subito dopo che Kate aveva presentato un piano per neutralizzare l’arma — un piano che lui stesso le aveva suggerito.

Questo sviluppo cambia radicalmente la dinamica centrale della serie. Il rapporto tra Kate e Hal, già segnato da tensioni politiche e personali, entra ora in una fase ancora più instabile. Hal sa che Kate conosce la verità e lo comunica alla Presidente Penn, creando un equilibrio precario in cui la protagonista si ritrova improvvisamente isolata.

Le parole di Russell — «Diventa sempre meglio e meglio» — suggeriscono che la quarta stagione non attenuerà la pressione narrativa, ma la intensificherà. Con la cospirazione che si allarga e gli alleati che si riducono, Kate dovrà muoversi in un panorama politico ancora più ostile.

Attualmente The Diplomat 4 è in fase di riprese. Allison Janney, Bradley Whitford e Nana Mensah sono stati promossi a regular della serie. Non è stata ancora annunciata una data ufficiale di uscita, ma con la produzione già avviata e l’arco narrativo in piena escalation, la serie sembra determinata a non rallentare proprio ora.

FOTO DI COPERTINA Keri Russell arriva al Netflix FYSEE LA. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com