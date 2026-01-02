Dawson’s Creek: Busy Philipps rivela perché non è tornata nel finale di serie: “Mi ha ferita profondamente”

Busy Philipps è stata una presenza centrale nelle ultime due stagioni di Dawson’s Creek, ma il pubblico più attento avrà notato la sua assenza nell’episodio finale della serie. A distanza di anni, l’attrice ha spiegato cosa accadde davvero dietro le quinte.

Philipps è entrata nel cast nella quinta stagione nel ruolo di Audrey Liddell, la coinquilina universitaria di Joey Potter, interpretata da Katie Holmes. Il personaggio è diventato rapidamente uno dei più amati dai fan, conquistandosi uno spazio stabile nel gruppo principale fino alla conclusione della serie. Proprio per questo, la sua esclusione dal finale ha sempre lasciato perplessi molti spettatori.

La scelta creativa di Kevin Williamson e la delusione dell’attrice

Durante un episodio del podcast Pod Meets World, Busy Philipps ha raccontato di essere inizialmente entusiasta all’idea di partecipare al finale. Tuttavia, l’episodio conclusivo fu scritto da Kevin Williamson, creatore della serie, tornato al progetto dopo averlo lasciato al termine della seconda stagione.

Secondo quanto riferito dall’attrice, Williamson non riuscì a trovare uno spazio per Audrey nella sceneggiatura finale, motivando la scelta con il fatto che il personaggio non fosse parte del nucleo originale della serie. Una decisione che Philipps ha vissuto come profondamente ingiusta, considerando il contributo dato allo show e l’affetto dimostrato dal pubblico.

«È stata una cosa che mi ha ferita davvero», ha spiegato l’attrice, sottolineando di aver dedicato due anni della propria vita alla serie e di aver rinunciato a molto per trasferirsi a Wilmington durante le riprese.

Le scuse e la riconciliazione

Nonostante la delusione iniziale, la vicenda ha trovato una chiusura più serena anni dopo. Durante una reunion di Dawson’s Creek tenutasi lo scorso anno, Kevin Williamson si è scusato personalmente con Busy Philipps, riconoscendo di aver gestito male la situazione. Lo sceneggiatore ha spiegato di aver scritto il finale in tempi strettissimi e di aver preso una decisione affrettata, ammettendo che avrebbe potuto comportarsi in modo più sensibile e professionale.

Dawson’s Creek è andata in onda per sei stagioni dal 1998, raccontando le vicende di Dawson Leery (James Van Der Beek) e del suo gruppo di amici, interpretati tra gli altri da Joshua Jackson e Michelle Williams. Ancora oggi, la serie resta uno dei teen drama più influenti della televisione americana, e anche i suoi retroscena continuano a far discutere.

FOTO DI COPERTINA: Busy Philipps partecipa al City Harvest Presents The 2024 Gala: Magic Of Motown al Cipriani 42nd Street — Foto di thenews2.com via DepositPhotos.com