Peaky Blinders: Steven Knight chiarisce il recast di un membro chiave della famiglia Shelby

Il film evento Peaky Blinders: The Immortal Man segna un cambiamento importante nella dinastia Shelby. È stato infatti confermato che il ruolo di Duke Shelby sarà ora interpretato da Barry Keoghan, prendendo il posto di Conrad Khan, che lo aveva introdotto nella sesta stagione della serie.

Duke, rivelato come il figlio segreto di Tommy Shelby, era diventato rapidamente una pedina fondamentale nel futuro dell’impero criminale di Birmingham, soprattutto mentre Tommy iniziava a ritirarsi gradualmente dalla gestione diretta degli affari.

Steven Knight: “Lo volevo fin dall’inizio”

A chiarire la scelta è stato il creatore della saga, Steven Knight, in un’intervista a Entertainment Weekly. Knight ha spiegato che Keoghan era il primo nome in cima alla lista e che la decisione non nasce da una semplice sostituzione, ma da un’evoluzione narrativa coerente con il salto temporale.

La storia del film si sposta infatti nel 1940, con Tommy – interpretato ancora da Cillian Murphy – che torna a Birmingham dall’esilio durante la Seconda Guerra Mondiale. Duke sarà quindi più adulto e potenzialmente già al comando dell’organizzazione.

Secondo Knight, la presenza magnetica e l’intensità di Keoghan hanno elevato ulteriormente il personaggio, rendendolo perfetto per guidare la nuova fase della saga.

Duke al centro del futuro dei Peaky Blinders

Dalle prime anticipazioni e dal trailer emerge che Duke potrebbe aver preso le redini della gang in assenza del padre. Una battuta pronunciata da Ada Shelby nel teaser suggerisce chiaramente che il “figlio zingaro” sta gestendo i Peaky Blinders come ai tempi d’oro del 1919, riportando l’organizzazione alle sue radici più spietate.

Il film non solo esplorerà il rapporto complesso e teso tra Duke e Tommy, ma potrebbe anche segnare un passaggio di testimone simbolico. Con The Immortal Man annunciato come l’ultimo capitolo con Murphy nei panni di Tommy Shelby, il franchise sembra guardare al futuro.

La presenza di Keoghan – già noto per interpretazioni intense e ambigue in titoli come Saltburn – indica la volontà di puntare su un volto capace di incarnare l’oscurità e l’imprevedibilità che hanno reso iconica la serie.

Un nuovo capitolo per il franchise

Peaky Blinders: The Immortal Man arriverà in alcune sale il 6 marzo e sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo. Il recast di Duke potrebbe non essere solo una scelta funzionale al film, ma un segnale strategico in vista dei progetti futuri, compresa una possibile espansione seriale già in sviluppo.

Se Duke sopravvivrà agli eventi del film – dettaglio ancora avvolto nel mistero – potrebbe diventare il nuovo volto della saga Shelby negli anni a venire.