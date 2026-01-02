HomeSerie TvNews

La nuova serie sci-fi di Apple TV+ promette di portare Matrix sul piccolo schermo

Di Redazione

-

The Matrix' (1999)

La prossima serie fantascientifica di Apple TV+, Neuromancer, si prepara a riportare sul piccolo schermo l’immaginario cyberpunk che ha reso immortale Matrix. Non si tratta di un semplice paragone suggestivo: l’adattamento del celebre romanzo di Neuromancer rappresenta, di fatto, la messa in scena delle fondamenta teoriche su cui i Wachowski costruirono l’universo di Matrix.

Sebbene il film con Keanu Reeves sia diventato uno dei titoli più iconici della storia del cinema, il suo mondo non ha mai trovato una vera continuità seriale capace di raggiungere lo stesso impatto culturale. Con Neuromancer, Apple TV+ ha ora l’occasione di colmare quel vuoto.

Come Neuromancer ha ispirato Matrix

Matrix Revolutions film

Pubblicato nel 1984, Neuromancer è considerato uno dei testi fondativi del cyberpunk. Nel romanzo, i personaggi si collegano a una rappresentazione fisica dei flussi di dati di un computer, chiamata esplicitamente “matrix”. Il protagonista Case, hacker esperto, viene coinvolto in una missione insieme a una donna enigmatica, Molly: parallelismi con Neo e Trinity che risultano oggi evidenti.

Le somiglianze non si fermano alla terminologia. L’idea di una realtà digitale navigabile, la fusione tra corpo umano e tecnologia e il rapporto ambiguo tra uomo e macchina sono concetti che Matrix ha reso popolari, ma che affondano le radici proprio nell’opera di Gibson. L’adattamento di Apple TV+ ha quindi l’opportunità di raccontare, per la prima volta in forma seriale, la vera origine di quell’immaginario.

Cosa aspettarsi dalla serie Apple TV+

Il primo teaser di Neuromancer ha già mostrato alcuni elementi chiave dell’estetica cyberpunk: città oscure, luci al neon e ambientazioni decadenti, come il celebre bar Chatsubo, luogo simbolo del romanzo. Tutto lascia pensare a una serie visivamente coerente con il genere, ma senza limitarsi a imitare l’estetica di Matrix.

La vera sfida, però, sarà un’altra. Quando Neuromancer uscì negli anni ’80, le sue idee erano radicalmente nuove. Oggi, dopo decenni di cinema e televisione influenzati proprio da quelle intuizioni, Apple TV+ dovrà evitare l’effetto déjà-vu e trovare un linguaggio capace di rendere nuovamente rivoluzionario ciò che il pubblico crede di conoscere già.

Secondo le prime informazioni, Neuromancer è attesa su Apple TV+ nel corso del 2026. Se riuscirà a distinguersi senza risultare derivativa, la serie potrebbe non solo riportare il cyberpunk al centro della serialità contemporanea, ma anche mostrare da dove tutto è davvero iniziato.

ALTRE STORIE

