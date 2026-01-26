Cristin Milioti dà un aggiornamento deludente sulla stagione 2 di The Penguin

A più di un anno dalla sua uscita e dal successivo successo di critica e pubblico, non è ancora stata annunciata una seconda stagione di The Penguin. Spin-off di The Batman di Matt Reeves, la serie seguiva Oz Cobb/il Pinguino nel suo tentativo di affermare il proprio dominio come leader della malavita di Gotham City, con Cristin Milioti nel ruolo della sua principale rivale, Sofia Falcone.

La serie fa da ponte tra l’arco narrativo di Oz in The Batman e il suo sequel, ma introduce anche molti elementi della tradizione di Gotham e lascia alcune questioni in sospeso per Sofia. Di conseguenza, Milioti ha affrontato la possibilità di una seconda stagione mentre promuoveva Buddy con il co-protagonista Topher Grace al Sundance Film Festival 2026. Nell’estratto dall’intervista (che si può vedere qui), l’attrice afferma però di non sapere nulla di una seconda stagione e conferma di non avere neanche un cameo in The Batman – Parte II.

In precedenza, Milioti aveva parlato delle sue speranze per il personaggio di Sofia in un’ipotetica seconda stagione di The Penguin. “Sembrava proprio che ci fossero infinite possibilità su dove potesse andare”, ha dichiarato l’attrice. “Ovviamente, vorrei vederla uscire da Arkham. Questa è la cosa più importante. Non la voglio lì dentro. Quindi voglio vederla uscire e poi vendicarsi“.

Per quanto riguarda ciò che Sofia dovrebbe fare una volta uscita da Arkham per la seconda volta, Milioti ha detto: “Forse ora sarebbe ancora più imprevedibile, perché prima era piuttosto concentrata sul… conquistare il potere, ma a seconda di ciò che le succede lì dentro, potrebbe diventare un bersaglio ancora più grande”. In particolare, Sofia ha anche scoperto che Selina Kyle/Catwoman era sua sorellastra nell’episodio finale, il che potrebbe dare peso narrativo a una collaborazione nella seconda stagione di The Penguin o in un altro progetto legato a The Batman.

Da diversi mesi circolano però voci secondo cui la serie non avrebbe avuto una seconda stagione. Come Milioti, Farrell ha dichiarato di “non avere idea se succederà”, anche se, a differenza dell’attrice, la sua partecipazione a The Batman – Parte II è confermata. Da parte sua, la showrunner Lauren LeFranc ha detto: “Abbiamo sempre pensato che sarebbe stata una serie limitata, quindi passare a una seconda stagione è semplicemente diverso. Non è qualcosa di cui abbiamo mai parlato“.

Lo stesso Reeves ha rivelato che Sofia non sarebbe passata al lato cinematografico del Reeves-verse nell’autunno dello scorso anno. “Eravamo così immersi nella sceneggiatura di [Batman 2] quando abbiamo girato la serie”, ha spiegato. “Ma vedremo. Penso che lei sia incredibile. Quello che ha fatto nella serie è semplicemente sorprendente”.

Sebbene Reeves fosse entusiasta all’idea di lavorare con Milioti, lui e il co-sceneggiatore Mattson Tomlin erano “così avanti con la storia” che temevano che riscrivere il film per includerla avrebbe potuto “rovinare tutto”. Tuttavia, nonostante l’incertezza riguardo a The Penguin, è chiaro che Reeves vuole Sofia, e per estensione Milioti, nel suo universo di contenuti su Batman, il che significa che probabilmente apparirà di nuovo in futuro.