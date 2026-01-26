HomeCinema News2026

Avengers: Secret Wars, un rumor rivela perché la Marvel sta ritardando la decisione di dividere il film

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Avengers: Secret Wars film 2027

All’inizio di questa settimana è stato riportato un rumor secondo cui i Marvel Studios potrebbero dividere Avengers: Secret Wars in due parti. Se ciò dovesse accadere, questo film e Avengers: Doomsday diventerebbero una trilogia, e si può sostenere che il potenziale narrativo sia sufficiente per renderla un’opzione praticabile.

La Disney è desiderosa di produrre un numero maggiore di sequel, e il franchise degli Avengers rimane uno dei più grandi al mondo. Inoltre, ritardare la fine della Saga del Multiverso dà allo studio un po’ più di tempo per assicurarsi che il reboot di X-Men di Jake Schreier sia il migliore possibile.

Daniel Richtman ha ora condiviso oggi un aggiornamento a riguardo, affermando che la Marvel Studios prenderà una decisione sulla divisione di Avengers: Secret Wars in due parti in base al successo di Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre.

Con le riprese del film dovrebbero iniziare durante l’estate, una decisione presa a fine dicembre o inizio gennaio non darebbe ai fratelli Russo molto tempo per cambiare i loro piani, anche se supponiamo che abbiano già trovato un modo per espandere questa storia nel caso si decida di attuare questa opzione, consentendo loro di cambiare rapidamente marcia e girare due blockbuster uno dopo l’altro.

Naturalmente c’è da considerare anche la disponibilità dei tanti attori coinvolti, interpreti molto noti e con agende ricche di impegni. Non tutti potrebbero avere la possibilità di protrarre il proprio impegno con Avengers: Secret Wars, per cui occorrerebbe un’organizzazione piuttosto elaborata e pianificata con molto preavviso. È dunque possibile che, nel caso si decida di dividere in due film, la decisione verrà in realtà presa molto prima ed eventualmente resa nota solo in seguito.

Articolo precedente
Creatives: ecco quando arriverà la prima serie TV prodotta da Seven Stars
Articolo successivo
Rian Johnson spera che il futuro di Star Wars dia spazio a “nuove voci e registi” per raccontare “nuove storie in quel mondo”
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved