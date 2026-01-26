Avengers: Secret Wars, un rumor rivela perché la Marvel sta ritardando la decisione di dividere il film

All’inizio di questa settimana è stato riportato un rumor secondo cui i Marvel Studios potrebbero dividere Avengers: Secret Wars in due parti. Se ciò dovesse accadere, questo film e Avengers: Doomsday diventerebbero una trilogia, e si può sostenere che il potenziale narrativo sia sufficiente per renderla un’opzione praticabile.

La Disney è desiderosa di produrre un numero maggiore di sequel, e il franchise degli Avengers rimane uno dei più grandi al mondo. Inoltre, ritardare la fine della Saga del Multiverso dà allo studio un po’ più di tempo per assicurarsi che il reboot di X-Men di Jake Schreier sia il migliore possibile.

Daniel Richtman ha ora condiviso oggi un aggiornamento a riguardo, affermando che la Marvel Studios prenderà una decisione sulla divisione di Avengers: Secret Wars in due parti in base al successo di Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre.

Con le riprese del film dovrebbero iniziare durante l’estate, una decisione presa a fine dicembre o inizio gennaio non darebbe ai fratelli Russo molto tempo per cambiare i loro piani, anche se supponiamo che abbiano già trovato un modo per espandere questa storia nel caso si decida di attuare questa opzione, consentendo loro di cambiare rapidamente marcia e girare due blockbuster uno dopo l’altro.

Naturalmente c’è da considerare anche la disponibilità dei tanti attori coinvolti, interpreti molto noti e con agende ricche di impegni. Non tutti potrebbero avere la possibilità di protrarre il proprio impegno con Avengers: Secret Wars, per cui occorrerebbe un’organizzazione piuttosto elaborata e pianificata con molto preavviso. È dunque possibile che, nel caso si decida di dividere in due film, la decisione verrà in realtà presa molto prima ed eventualmente resa nota solo in seguito.