Crunchyroll annuncia l’arrivo del distopico Dead Dead Demons Dededede Destruction

Ad arricchire la line-up primaverile di Crunchyroll arriva il coming-of-age in versione sci-fi distopico Dead Dead Demons Dededede Destruction. Dopo essere stato rilasciato al cinema in due parti – la Parte 1 è uscita il 22 marzo e la Parte 2 uscirà il 24 maggio in Giappone – Dead Dead Demons Dededede Destruction sarà disponibile in streaming su Crunchyroll, in più di 200 Paesi in tutto il mondo, in una nuova serie di 18 episodi che esordirà sulla piattaforma dal 24 maggio alle ore 5:00 CET. Gli episodi saranno rilasciati settimanalmente, accompagnati da scene inedite non presenti nella versione cinematografica.

Dead Dead Demons Dededede Destruction in streaming

Nominato agli Eisner Award nel 2019 e riconosciuto dalla critica nel 2018 al San Diego Comic-Con come uno dei Best New Manga dell’anno, Dead Dead Demons Dededede Destruction è basato sulla graphic novel originale creata da Inio Asano (Goodnight Punpun) e pubblicata da Shogakukan dal 2014 al 2022 con oltre tre milioni di copie in circolazione.

Dead Dead Demons Dededede Destruction è disponibile sulle seguenti piattaforme:

La trama di Dead Dead Demons Dededede Destruction

Mentre il mondo è minacciato dall’improvvisa comparsa di una misteriosa astronave aliena, le migliori amiche Kadode Koyama e Oran “Ontan” Nakagawa continuano la loro vita liceale. Ma crescendo, si trovano ad affrontare domande esistenziali, imparando le complessità dell’età adulta e che la vera minaccia potrebbe non provenire dall’alto.