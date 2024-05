Festival di Cannes 2024, le foto dal red carpet: David Cronenberg e il cast presentano The Shrouds

Si è tenuto ieri sera il red carpet di The Shrouds alla alla 77a edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals. La regista David Cronenberg era accompagnato sul red carpet dai suoi interpreti: Vincent Cassel, Diane Kruger, Sandrine Holt e Guy Pearce. Ecco tutte le foto.

Crimes of the Future, l’ultimo film del regista, è stato presentato al Concorso 2022. La storia inizia a trattare le mutazioni biologiche del corpo, con l’invenzione di un metodo rivoluzionario che va oltre le possibilità precedenti. In The Shrouds, David Cronenberg si spinge oltre e utilizza il cinema per contestare la morte stessa.

The Shrouds, il film

Il cinema strano e mostruoso di David Cronenberg ha affascinato il pubblico fin dal 1969, quando uscì il suo primo lungometraggio Stereo. Dopo il successo mondiale de La mosca, il canadese – che nel 1996 ha vinto il Premio speciale della giuria per Crash – ha continuato a esplorare i meccanismi fisici, scientifici e psicologici della condizione umana. The Shrouds è una nuova esplorazione metafisica del processo di lutto e delle domande che torturano coloro che si lasciano alle spalle.

Il cinquantenne Karsh è un affermato uomo d’affari. Inconsolabile dopo la morte della moglie, inventa GraveTech: un sistema rivoluzionario e controverso che permette ai vivi di connettersi con i propri cari defunti all’interno dei loro sudari. Una notte vengono profanate diverse tombe, tra cui quella della moglie. Karsh si mette sulle tracce dei responsabili.

“È un progetto estremamente personale per me. Chi mi conosce sa quali parti sono autobiografiche“. – David Cronenberg

David Cronenberg ha iniziato a scrivere questo film in omaggio alla moglie, scomparsa sette anni fa. In questo film incredibilmente personale, il regista sogna una connessione che perdura anche dopo la morte, installata nelle coperture mortuarie dei defunti. Questi sudari digitali permettono ai vivi di guardare i corpi in decomposizione nelle loro tombe. Nella loro terza collaborazione dopo Eastern Promises e A Dangerous Method, Vincent Cassel interpreta un inquietante doppio del regista. Diane Kruger entra per la prima volta nel mondo di Cronenberg, assumendo i ruoli di due sorelle e di un avatar.