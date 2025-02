Dafne Keen commenta la cancellazione di The Acolyte: “Eravamo orgogliosi di ciò che avevamo creato”

Dafne Keen ha commentato la cancellazione di The Acolyte, la serie Lucasfilm ambientata nell’universo di Star Wars in cui interpretava la padawan Jecki Lon. Lo scorso agosto, abbiamo saputo che Lucasfilm/Disney aveva deciso di non proseguire con una seconda stagione di The Acolyte nonostante diverse trame e archi narrativi dei personaggi fossero rimasti in sospeso alla fine del finale della prima stagione, inclusa l’introduzione di Darth Plagueis.

La decisione è stata accolta con un misto di indifferenza e delusione, ma sembrava molto chiaro che molti fan di Star Wars, e alcuni degli attori coinvolti nello show, fossero rimasti sorpresi da questo sviluppo. La showrunner Leslye Headland sperava di poter continuare la sua storia ambientata nell’era dell’Alta Repubblica, e si vocifera che lo studio stesse pianificando una seconda stagione fino a poco tempo fa.

Nonostante le speculazioni secondo cui la reazione negativa di molti fan di Star Wars abbia contribuito alla cancellazione dello show, sono emersi resoconti secondo cui The Acolyte è stato cancellato perché non ha avuto abbastanza spettatori.

Tuttavia, un resoconto Nielsen più recente sembra rivelare che lo show in realtà ha avuto un discreto successo, il che ha riportato molte persone alla teoria originale secondo cui la Disney si è rifiutata di rinnovare la serie per altre stagioni.

Dafne Keen sulla chiusura di The Acolyte

A Dafne Keen, che ha interpretato la Padawan Jecki Lon, è stato chiesto del taglio dello show da Screen Rant durante un’intervista durante i recenti Saturn Awards. “È stato sicuramente, penso, sconvolgente per tutti noi. Penso che fossimo tutti molto orgogliosi di ciò che abbiamo creato. So di essere molto orgogliosa [del mio personaggio], ero molto orgogliosa di come la mia amica Amandla ha gestito la situazione. E onestamente, sono un grande nerd anch’io, quindi ero davvero felice di interpretare una Jedi. La mia lista dei desideri è stata spuntata”.

Dal momento che il suo personaggio è stato ucciso, Keen probabilmente non sarebbe stata coinvolta in una seconda stagione in ogni caso. Tuttavia, si prevede che riprenderà il suo ruolo di Laura/X-23 nell’MCU dopo la sua recente apparizione in Deadpool e Wolverine.