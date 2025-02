Nella storia dei film di Fantastici Quattro, ci sono state molte sfide nel realizzare personaggi come La Cosa. La First Family della Marvel è stata trai primi a essere inventata per i fumetti, ma è anche tra i pochi ad aver resistito così a lungo senza ottenere un adattamento. Eroi dei fumetti come Superman hanno debuttato sulla pagina nel 1938 e hanno ricevuto un adattamento cinematografico 10 anni dopo, nel 1948. Capitan America ha debuttato nel 1941 e solo tre anni dopo è apparso sul grande schermo nel 1944, decenni prima del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Debuttando nei fumetti nel 1961, la prima uscita ufficiale nelle sale cinematografiche dei Fantastici Quattro non è arrivata fino a 44 anni dopo, e anche allora i fan si opposero al modo in cui i loro poteri venivano portati in vita sullo schermo. Sfortunatamente, questi erano eroi estremamente difficili da adattare e ci è voluto molto tempo per farlo bene.

4 La Cosa che non è mai arrivata al grande schermo I Fantastici Quattro (1994) Sebbene il primo film ufficiale dei Fantastici Quattro sia uscito nel 2005, i diritti per l’adattamento degli eroi erano stati in realtà acquistati più di un decennio prima. La Marvel aveva venduto i diritti cinematografici di molti dei suoi personaggi più popolari, incluso il team dei Fantastici Quattro, ma lo sviluppo era evidentemente meno fruttuoso per alcuni progetti rispetto ad altri. Tuttavia, la cosa interessante del film del 1994 I Fantastici Quattro è che l’intero film è stato girato, montato e terminato, prima che il debutto nelle sale fosse accantonato. Sfortunatamente per il cast e la troupe che ha lavorato al film a basso budget, è stato realizzato come un modo per mantenere i diritti e sembra che non sia mai stato pensato per un’ampia distribuzione, anche se oggi il film è facilmente reperibile online nella sua interezza. E naturalmente, con un budget così minuscolo, la rappresentazione della Cosa era mediocre. Nonostante i vincoli finanziari, questo offriva un certo grado di accuratezza da fumetto, mancava solo di movimento, emozione o un vero senso del personaggio.

3 La Cosa ottiene un restyling da mostro CGI Fant4stic (2015) Nel 2015, Fantastic Four è stato riavviato con grande costernazione dei fan dei film precedenti del 2005 e del sequel del 2007. Tuttavia, Fant4stic sembrava avere qualcosa a suo favore con un budget più ampio, un cast costellato di star e la regia di Josh Trank. Nonostante questo, il film è finito per essere un pasticcio confuso e discontinuo con scelte bizzarre che sembrano essere state spinte dai dirigenti dello studio. Chiunque sia il colpevole, non si può sfuggire al fatto che questa versione de La Cosa è facilmente una delle peggiori mai apparse in live-action. Il film si è appoggiato al body horror per Ben Grimm e lo ha trasformato in un mostro gigante fatto di roccia, piuttosto che in una persona intrappolata in un corpo gravemente alterato. Mentre ha portato qualcosa di nuovo al personaggio, sembrava lasciare tutto ciò che era degno di nota alle spalle e alla fine ha perso totalmente il senso del viaggio di Grimm come La Cosa.

2 Effetti pratici e trucco hanno fatto molta strada per rendere Michael Chiklis La Cosa Fantastici Quattro (2005) La versione del 2005 de La Cosa interpretata da Michael Chiklis ha ricevuto molte critiche a causa della scelta di utilizzare effetti pratici e trucco, ma guardando indietro, vale la pena notare che questa è stata una delle migliori versioni del personaggio fino ad oggi. Laddove la versione del 1994 sembrava senza vita e noiosa, e la versione del 2015 è un mostro privo di umanità, questa versione ha effettivamente dato vita alla Cosa. Sì, mancano le sopracciglia e a volte può sembrare un po’ sciocca, ma catturare il fatto che La Cosa è umana, nonostante l’aspetto attuale del suo corpo, è essenziale, e questo film lo ha fatto. Ottenere emozioni, movimento e un vero senso di Ben Grimm sotto il suo aspetto ruvido è stata una rivelazione, che ha portato il personaggio dalle pagine dei fumetti al mondo reale. Avrebbe potuto essere ulteriormente perfezionato e, sfortunatamente, la CGI non era all’altezza del compito, come si vede nelle scene in cui Mister Fantastic si allunga, ma si stava sicuramente muovendo nella giusta direzione.