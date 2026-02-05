Pirati dei Caraibi 6: nuove indiscrezioni sul ritorno di Jack Sparrow tra il figlio segreto e il ruolo di Margot Robbie

Il destino di Pirati dei Caraibi potrebbe non essere ancora segnato. Dopo anni di voci, rinvii e progetti alternativi, una nuova indiscrezione rilancia con forza l’ipotesi di Pirati dei Caraibi 6, suggerendo una direzione narrativa inedita ma profondamente legata allo spirito originale della saga.

Secondo un report diffuso da The InSneider, il franchise sarebbe tornato una priorità strategica per Disney, soprattutto dopo la successione di Josh D’Amaro a Bob Iger alla guida della compagnia. L’obiettivo sarebbe quello di rilanciare Pirati dei Caraibi con un film capace di recuperare il tono avventuroso dei primi capitoli, ma con un approccio più moderno e un budget più contenuto.

Pirati dei Caraibi 6: Jack Sparrow, il figlio e il ruolo di Margot Robbie

Il punto più sorprendente del report riguarda la possibile struttura narrativa del film. Pirati dei Caraibi 6 seguirebbe infatti il figlio di Jack Sparrow, introducendo una nuova generazione di personaggi, affiancata da un ruolo centrale affidato a Margot Robbie. Questa scelta suggerirebbe una fusione tra il progetto principale e lo spinoff precedentemente annunciato con l’attrice di Barbie come protagonista.

La sceneggiatura sarebbe affidata a Krysty Wilson-Cairns, candidata all’Oscar e già apprezzata per il suo lavoro su 1917. Al momento, tuttavia, Disney non ha confermato ufficialmente queste informazioni, che restano quindi da considerare come rumor.

Il ritorno di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow resta incerto. Secondo le stesse fonti, il personaggio potrebbe non essere più al centro dell’azione, lasciando il testimone al figlio, pur mantenendo un legame simbolico con l’eredità della saga. Una scelta coerente con il desiderio di rinnovamento, ma anche potenzialmente divisiva per i fan storici.

Nel frattempo, alcune figure chiave del passato hanno preso le distanze dal progetto. Il regista originale Gore Verbinski ha dichiarato di non vedersi coinvolto in un nuovo capitolo, mentre Orlando Bloom ha espresso pubblicamente il desiderio di riunire il cast originale, inclusi Keira Knightley e Geoffrey Rush.

Uscito nel 2017, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar ha segnato il punto più basso della saga sul piano critico, con appena il 30% su Rotten Tomatoes, pur incassando quasi 800 milioni di dollari nel mondo. Numeri importanti, ma non sufficienti a mascherare l’usura di un brand che aveva conquistato il pubblico nel 2003 con La maledizione della prima luna.

Se confermate, queste nuove indiscrezioni indicano un vero e proprio cambio di rotta: meno nostalgia, più rilancio narrativo. Resta da capire se questa nuova rotta sarà sufficiente a riportare Pirati dei Caraibi ai fasti di un tempo o se il mare, questa volta, sarà davvero troppo agitato.