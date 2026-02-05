L’adattamento di Eragon per Disney+ ottiene un promettente aggiornamento

L’adattamento Disney+ di Eragon sta finalmente prendendo il volo quattro anni dopo essere stato annunciato. Nel 2022 è stato annunciato che il romanzo di Christopher Paolini sarebbe stato adattato come serie televisiva Disney+, con Paolini come sceneggiatore e Bert Salke come produttore esecutivo. Da allora, sono stati annunciati pubblicamente pochi progressi, anche se Paolini ha condiviso un aggiornamento su Eragon nel febbraio 2025, affermando che la serie “è ancora in corso”.

Ora, a un anno dalla rassicurazione di Paolini che l’adattamento era ancora in corso, Todd Harthan e Todd Helbing sono entrati a far parte del progetto come co-showrunner, e Harthan è il co-creatore insieme all’autore Paolini. Tutti e tre saranno produttori esecutivi, così come Marc Webb, Rachel Moore e Salke nella serie ancora in fase di sviluppo. Harthan è lo showrunner della serie di successo della ABC High Potential, mentre Helbing ha già lavorato come showrunner per le serie sui supereroi The Flash e Superman & Lois.

Di cosa parla Eragon

Eragon segue le vicende di un giovane la cui vita cambia per sempre dopo aver scoperto un uovo di drago sulle montagne. Il primo libro è l’inizio della più ampia serie Ciclo dell’Eredità, che segue il viaggio di Eragon mentre diventa il primo nuovo Dragon Rider in un secolo e cerca di liberare la terra di Alagaësia dal tirannico re Galbatorix. Come ricorderanno i fan dei romanzi, nel 2006 era stato realizzato un adattamento cinematografico (leggi qui la recensione), ma come indicato dal punteggio del 15% dei critici e dal 46% del pubblico su Rotten Tomatoes, è stato pesantemente stroncato e i piani per un sequel sono falliti.

Molti fan hanno criticato il film perché non rendeva giustizia al materiale originale, che includeva importanti personaggi del libro assenti dal film. Proprio come Disney+ ha conquistato molti fan con Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo dopo l’accoglienza poco entusiasta dei film, c’è la speranza che la versione di Eragon della piattaforma di streaming riesca a ottenere lo stesso risultato. Tra il ruolo centrale di Paolini, l’esperienza di Helbing alla guida di una serie di lunga durata come The Flash e il successo di Harthan con High Potential, Disney+ sembra aver messo insieme un team in grado di adattare efficacemente Eragon e gli altri libri della serie Ciclo dell’Eredità.

Poiché la serie fantasy è ancora in fase di sviluppo, la data di uscita della prima stagione è ancora lontana dall’essere annunciata. Uno dei prossimi annunci riguarderà probabilmente il cast dei ruoli principali. Il cast del film Eragon includeva Ed Speleers nel ruolo dell’eroe omonimo, Rachel Weisz come voce del drago Saphira, Jeremy Irons nel ruolo di Brom, Sienna Guillory nel ruolo di Arya, Robert Carlyle nel ruolo di Durza, Garrett Hedlund nel ruolo di Murtagh, Djimon Hounsou nel ruolo di Ajihad e John Malkovich nel ruolo di Re Galbatorix.