DOCTOR WHO: confermata la seconda stagione con una coppia di co-protagonisti!

Oggi sono arrivate notizie entusiasmanti per i fan del Whoniverse: è stato infatti confermato che la seconda stagione di Doctor Who - che verrà lanciata nel 2025 - vedrà il Dottore andare in battaglia non con uno, ma con due compagni...

A gennaio abbiamo appreso che la star di Andor, Varada Sethu, era salita a bordo del TARDIS come nuova compagna del Dottore nell’ambito dell’imminente rilancio di DOCTOR WHO da parte di BBC e Disney+.

L’attrice è stata avvistata per la prima volta nelle foto del set della seconda stagione e in seguito i tabloid hanno iniziato a riportare la notizia della sostituzione di Millie Gibson dopo un solo anno di lavoro nello show. Ora, però, la BBC ha finalmente chiarito la questione confermando che il Dottore di Ncuti Gatwa avrà due compagni quando la seconda stagione andrà in onda nel 2025.

Gibson continuerà a interpretare Ruby Sunday e questa non è certo la prima volta che il Signore del Tempo va in battaglia con più di un umano al suo fianco.

“Mi sento la persona più fortunata del mondo“, dice Sethu, rompendo finalmente il suo silenzio sull’ingresso nel Whoniverse. “È un tale onore far parte del Whoniverse e sono così grata a tutta la famiglia di DOCTOR WHO – perché è questo che sono – per avermi accolto a braccia aperte e per avermi fatto sentire così a casa“.

“Non potevo chiedere una squadra migliore di Ncuti e Millie con cui affrontare questa avventura, è così divertente!“.

Lo showrunner, produttore esecutivo e scrittore Russell T Davies aggiunge: “Ho lavorato per la prima volta con Varada in una produzione della BBC di Sogno di una notte di mezza estate, ed è una gioia darle il benvenuto a bordo del TARDIS“.

“In questo momento in studio, per le riprese del 2025, abbiamo Ncuti, Millie e Varada che combattono fianco a fianco – abbiamo bisogno di tutti e tre, perché la posta in gioco è più alta che mai!“.

Sethu è nota soprattutto per il suo ruolo di Cinta Kaz in Andor e tra gli altri ruoli ricordiamo Jurassic World Dominion, Annika e Strike Back.

Non è un segreto che il lavoro su Doctor Who abbia spesso sopraffatto Davies durante il suo primo periodo di lavoro sulla serie e questo rilancio gli ha permesso di avere un vantaggio, il che significa che il lavoro sulla prima stagione (che debutterà a maggio) è terminato diversi mesi fa.

Attualmente in produzione, la seconda stagione di DOCTOR WHO debutterà nel 2025 su BBC One e BBC iPlayer nel Regno Unito e su Disney+ negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Guardate una foto di una recente lettura del tavolo nel post di X qui sotto.

Two for Season Two! ❤️❤️ Here’s a first look behind Season Two as Varada Sethu joins the Fifteenth Doctor and Ruby Sunday in the second season of #DoctorWho, airing in 2025. pic.twitter.com/fzT1fBryaa — Doctor Who (@bbcdoctorwho) April 12, 2024