Prima dell’alba: Ethan Hawke tornerebbe “sicuramente” se Richard Linklater scrivesse un nuovo sequel

Ethan Hawke è pronto a tornare nella serie di film Prima dell’alba se il regista Richard Linklater lo desidera, come ha recentemente rivelato l’attore.

Parlando con IndieWire, Ethan Hawke ha detto che sarebbe “sicuramente” pronto per un quarto film, a patto che sia Linklater – che ha scritto e diretto tutti e tre i film – che Julie Delphy tornino per il progetto.

“Il motivo per cui quei film hanno funzionato come hanno funzionato è che tutti e tre avevamo la stessa mentalità. Dovevamo essere tutti e tre a sentire lo stesso impulso“, ha dichiarato Ethan Hawke.

Ethan Hawke ha recitato nella trilogia di Before insieme a Julie Delpy, in Prima dell’alba del 1995, Prima del tramonto del 2004 e Before Midnight del 2013. La trilogia è stata ambientata e girata a intervalli di nove anni e racconta la relazione romantica tra Jesse (Hawke) e Céline (Delpy) in diversi periodi della loro vita.

In passato si è parlato di un quarto film di Before.

Linklater, Hawke e Delpy hanno già discusso in passato della possibilità di realizzare un quarto film della serie; tuttavia, nel 2021 Delpy ha dichiarato a Variety che probabilmente il progetto non si sarebbe realizzato.

“È successo che noi, tutti e tre, ci siamo trovati d’accordo sul fatto che non saremmo riusciti a trovare qualcosa di buono per un quarto film“, ha detto. “È così semplice. Non abbiamo litigato. Non siamo in cattivi rapporti. Siamo tutti felici… È un dramma per nulla. Semplicemente non ci è venuta una buona idea“.

Richard Linklater ha detto a Collider nel 2022 a proposito di un potenziale quarto film di Before: “Non si dice mai. Penso che abbiamo perso la nostra finestra. Dovrebbe uscire, o avremmo dovuto… Dovrebbe uscire ora, ma non l’abbiamo fatto… La grande idea non si è concretizzata. Credo che l’ultimo ci abbia tolto molto. Non lo so“.