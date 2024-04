J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, risponde a Daniel Radcliffe ed Emma Watson sul sostegno ai diritti delle persone trans.

J.K. Rowling ha fatto ancora una volta notizia, questa volta per aver risposto ai commenti fatti in passato dalle star di Harry Potter Daniel Radcliffe ed Emma Watson riguardo al suo punto di vista sull'identità femminile e trans...

I post della Rowling hanno fatto seguito alla pubblicazione di una revisione indipendente dei servizi per l’identità di genere per bambini e ragazzi forniti dal Servizio sanitario nazionale britannico. Il rapporto rileva che gli operatori sanitari e i pazienti “non hanno buone prove sui risultati a lungo termine degli interventi per gestire il disagio legato al genere”.

La scrittrice non è stata contenta della quantità di reazioni a questi risultati, che ha preso come una rivendicazione delle sue opinioni. “Se sembro arrabbiata, è perché sono dannatamente arrabbiata“, ha detto in uno dei suoi post. “Ho letto Cass questa mattina e la mia rabbia è aumentata per tutto il giorno. I bambini sono stati danneggiati in modo irreversibile e migliaia di persone sono complici, non solo i medici, ma anche i portavoce delle celebrità, i media indiscussi e le aziende ciniche“.

Tra questi “portavoce delle celebrità” ci sono le star di Harry Potter Daniel Radcliffe ed Emma Watson, che in passato hanno chiarito la loro posizione sul dibattito transgender. “Sto solo aspettando che Dan ed Emma ti facciano delle scuse pubbliche… sicuri che li perdonerai“, ha scritto uno dei follower della Rowling nelle risposte. “Non è sicuro, temo“, ha risposto lei.

“Le celebrità che si sono accodate a un movimento intenzionato a erodere i diritti faticosamente conquistati dalle donne e che hanno usato le loro piattaforme per fare il tifo per la transizione dei minori possono risparmiare le loro scuse per i detrattori traumatizzati e per le donne vulnerabili che fanno affidamento su spazi monosessuali“.

Vale la pena notare che altri membri del cast di Harry Potter si sono espressi a favore della Rowling.

“Voglio dire, posso capire un punto di vista che potrebbe essere arrabbiato per quello che dice sulle donne“, ha detto al Times l’attore di Voldemort Ralph Fiennes. “Ma non si tratta di un’oscena fascista di estrema destra. È solo una donna che dice: ‘Sono una donna e sento di essere una donna e voglio poter dire che sono una donna’. E capisco da dove viene. Anche se non sono una donna”. Potete leggere il commento completo della Rowling e il link alla recensione qui sotto.

