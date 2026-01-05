Stranger Things finale: lo splendido omaggio a Eddie Munson che forse non avete notato

Il discorso di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) nell’epilogo di serie è senza dubbio uno dei momenti migliori dell’intero finale di serie di Stranger Things. Soprattutto perché è stato anche il perfetto tributo a Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn.

Sebbene Eddie abbia dato la vita per salvare Dustin alla fine della quarta stagione di Stranger Things, la sua presenza e la sua eredità si sono fatte sentire anche durante l’ultima stagione.

Dustin ha messo in atto il piano di Eddie durante la cerimonia di laurea nell’epilogo di Stranger Things

Durante il suo discorso di commiato, Dustin sorprende il pubblico rivelando che sotto la toga indossa una maglietta ispirata a Eddie con la scritta “Hellfire Lives“. Dustin conclude poi il suo discorso portando a compimento il proposito di Eddie, che, nella quarta stagione di Stranger Things, aveva annunciato in che modo si sarebbe finalmente diplomato alla Hawkins High:

“Guarderò negli occhi il preside Higgins, gli farò il gesto dell’ombrello, gli strapperò quel diploma e scapperò a gambe levate da qui.”

Dustin fa tutto questo in memoria di Eddie, condividendo anche un messaggio che incoraggia i suoi compagni di classe a “fregarsene della scuola, del sistema, del conformismo, così come di chiunque e tutto ciò che cerca di frenarli e di separarli.” Senza dubbio, Eddie Munson sarebbe stato molto orgoglioso di Dustin.

Stranger Things esaurisce un triste dettaglio nello spin-off di Nancy Wheeler

Allo stesso modo, l’omaggio di Dustin diventa ancora più significativo alla luce di un recente dettaglio su Eddie in Stranger Things: One Way or Another: A Nancy Wheeler Mystery, un nuovo romanzo spin-off ambientato tra gli eventi della quarta e della quinta stagione.

Nel libro, viene confermato che Eddie Munson fu deliberatamente escluso dalla cerimonia di laurea della Hawkins High del 1986, nonostante la morte di altri studenti fosse stata pubblicamente riconosciuta, poiché la città era ancora convinta che Eddie fosse responsabile degli omicidi di Vecna ​​nella quarta stagione di Stranger Things.

Di conseguenza, il discorso di laurea di Dustin e il suo finale epico sono una ribellione ancora più forte di quanto alcuni possano immaginare. Onorando Eddie pubblicamente, Dustin corregge un grave errore, rifiutandosi di lasciare che il suo amico venga cancellato o dimenticato.

