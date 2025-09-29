HomeSerie TvNews

Down Cemetery Road: trailer della nuova serie poliziesca con Emma Thompson e Ruth Wilson

La serie è tratta dall'omonimo romanzo della serie di libri “Zöe Boehm” scritta da Mick Herron, vincitore del CWA Diamond Dagger Award

Di Redazione

-

Apple TV+ ha svelato il trailer di Down Cemetery Road, l’attesissimo nuovo thriller con protagonista e produttrice esecutiva Emma Thompson (“Ragione e sentimento”), vincitrice di un Oscar, un BAFTA, un Golden Globe e un Emmy, insieme a Ruth Wilson (“Luther”), vincitrice di un Golden Globe e di due Olivier Award. La serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 29 ottobre con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 10 dicembre.

La trama di Down Cemetery Road

Quando una casa esplode in un tranquillo sobborgo di Oxford e una ragazza scompare, la vicina Sarah Tucker (Wilson), ossessionata dall’idea di trovarla, chiede aiuto all’investigatrice privata Zoë Boehm (Thompson). Zoë e Sarah si ritrovano improvvisamente coinvolte in una complessa cospirazione nella quale scoprono che persone credute morte da tempo sono ancora in vita, mentre i vivi stanno rapidamente raggiungendo i morti.

Completano il cast: il vincitore del BAFTA Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, il candidato all’Emmy Award Tom Goodman-Hill, il vincitore del BAFTA Darren Boyd, Tom Riley, il candidato al SAG Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun e Aiysha Hart.

Prodotta da 60Forty Films, Down Cemetery Road è scritta da Morwenna Banks (“Slow Horses”), che è anche produttrice esecutiva insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash di 60Forty Films, Thompson e l’autore di “Down Cemetery Road” Mick Herron. Natalie Bailey (“Bay of Fires”) è la regista principale della serie.

La serie si aggiunge al celebre spy drama vincitore di un Emmy “Slow Horses” di Apple TV+, recentemente rinnovato per una settima stagione, con la quinta stagione che ha fatto il suo debutto lo scorso 24 settembre. “Slow Horses”, di cui Banks è anche autrice, è basato sulla serie di libri “Slough House” di Herron e vede come protagonista il vincitore dell’Oscar® Sir Gary Oldman.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
