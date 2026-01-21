Netflix presenta l’offerta italiana 2026: è l’anno delle Stelle!

Dopo l’annuncio della slate globale del 2026 con l’aiuto dei tarocchi nella campagna What Next?, oggi Netflix Italia ha svelato il futuro dell’offerta locale pensata per il pubblico italiano.

Nel 2026, per la prima volta nell’offerta di un solo anno, Netflix ha riunito le stelle più luminose del cinema e dell’audiovisivo italiano, tra nomi affermati e stelle emergenti, ma anche protagonisti dello sport, della musica, creator e talenti che hanno conquistato il pubblico del nostro paese. Segnaliamo, tra gli altri: Luca Argentero, Massimiliano Caiazzo, Sergio Castellitto, Matilda De Angelis, Elodie, Fabri Fibra, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Alessandro Gassmann, Geolier, Elio Germano, Francesco Gheghi, Maria Chiara Giannetta, Guè, Maurizio Lastrico, Andrea Lattanzi, Edoardo Leo, Matteo Martari, Giulia Michelini, Francesco Montanari, Federica Pellegrini, Alvise Rigo, Barbara Ronchi, Rose Villain, Serena Rossi, Luis Sal, Vanessa Scalera, Edoardo Scarpetta, Pietro Sermonti, Pierpaolo Spollon, Sarah Toscano, Zerocalcare, Luca Zingaretti.

“Sono davvero orgogliosa della spettacolare aggregazione di talenti che quest’anno darà il volto e l’anima alle nostre storie italiane, uniche e autentiche. – dichiara Tinny Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani a Netflix – Una collaborazione che celebra non solo la notorietà dei talenti, ma soprattutto il valore distintivo e unico dei loro percorsi artistici. Netflix si impegna a offrire a questi celebri interpreti l’occasione di restituire al pubblico versioni sfidanti e inedite della loro identità artistica. E questo è un plus, di cui siamo davvero fieri”.

Un elemento distintivo della programmazione 2026 è la significativa produzione di film originali italiani. Oltre a Il Falsario di Stefano Lodovichi (che abbiamo visto in ateprima alla Festa di Roma 2025) con Pietro Castellitto e Giulia Michelini in uscita nei prossimi giorni, Netflix ha annunciato oggi quattro nuovi titoli inediti che spaziano tra i generi: l’action movie Senza volto di Fabio Guaglione con Edoardo Leo e per la prima volta sullo schermo sua figlia Anita, le dramedy Non abbiam bisogno di parole di Luca Ribuoli con Sarah Toscano e Serena Rossi e Campioni di Jacopo Bonvicini con Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti, la commedia sentimentale Noi un po’ meglio di Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta. Un’offerta cinematografica che eleva la qualità produttiva mantenendo lo sguardo saldamente rivolto ai gusti e alle sensibilità del pubblico italiano e affiancando i titoli originali ai film italiani che debutteranno in prima finestra su Netflix dopo l’uscita in sala.

Ricca e varia anche l’offerta seriale con Motorvalley action drama con Luca Argentero e Giulia Michelini, l’adult animation Due Spicci di Zerocalcare, Chiaroscuro il light crime con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi, Minerva – La scuola young adult con i giovani Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Nemesi il thriller con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi e Elodie, Il capo perfetto comedy con Luca Zingaretti e SuburraMaxima, nuovo capitolo dell’universo Suburra. Il 2026 vedrà anche il ritorno di tre serie molto amate dal pubblico: Maschi veri, Storia della mia famiglia e la stagione finale de La Legge di Lidia Poët.

Sul fronte unscripted, dopo il recente lancio della docu-serie Fabrizio Corona: io sono notizia, nel nuovo anno assisteremo alle sfide incredibili di Physical Italia: da 100 a 1 con, tra gli altri, Federica Pellegrini, Alvise Rigo e Luis Sal e alle sfide rap della terza stagione di Nuova Scena. E dal primo aprile arriva in Italia la WWE con RAW, Smackdown, NXT e tutti i premium live event, incluso Wrestlemania, che saranno disponibili in Italia in diretta esclusiva solo su Netflix, con il commento italiano di “Il Godzilla” Luca Franchini e “Il Bardo” Michele Posa.

Dopo aver recentemente festeggiato i 10 anni dal debutto del servizio in Italia, Netflix guarda quindi al futuro con un nuovo slancio, continuando a costruire uno storytelling guidato dai principi di varietà, qualità e ambizione. Un viaggio tra serie, film, documentari e contenuti unscripted, capace di intercettare un pubblico ampio e curioso.

“Vogliamo continuare ad investire con convinzione nel nostro Paese mantenendo una prospettiva a lungo termine – conclude Tinny Andreatta – e valorizzando il lavoro fondamentale e ispirato degli autori, dei registi e dei produttori indipendenti che collaborano con noi e che sono gli incubatori e gli artefici delle emozionanti storie a cui potremo assistere sullo schermo”.