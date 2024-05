Estranei: al via le riprese della nuova serie crime diretta da Cosimo Alemà

Sono iniziate in Emilia-Romagna le riprese di Estranei, nuova serie crime in 4 serate (8×50’) prossimamente in onda su Rai 2. La serie, diretta da Cosimo Alemà, è coprodotta da Rai Fiction, Eagle Original Content, RAICOM. Le riprese si svolgeranno tra l’Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia per circa 15 settimane.

In una piccola cittadina tra i campi e la nebbia di pianura una delle più grandi comunità Sikh d’Europa vive da sempre in armonia con la comunità locale. La scomparsa di due innamorati, Camilla Ruggeri e Manraj Singh, due moderni Romeo e Giulietta appartenenti a realtà apparentemente molto distanti, mina però questo fragile equilibrio dando il via a una sequenza di morte, rivalità e verità non dette.

A indagare su questo caso dai risvolti inaspettati sarà la talentuosa carabiniera Laura Macchi, tornata al suo paese nativo per prendersi cura dell’anziano padre, il sindaco Antonio Macchi. Nel tentativo di preservare quel delicato equilibrio tra le due comunità che suo padre nel tempo aveva costruito con grande dedizione, Laura si troverà a scavare in un passato torbido, facendo emergere inquietanti segreti che coinvolgono l’intera cittadina. Tutti dovranno fare i conti con un’amara verità: bene e male albergano in ognuno di noi. Nessuno escluso.

Estranei ha ricevuto il sostegno della regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il contributo di Friuli-Venezia Giulia Film Commission/PromoTurismoFVG.