A Quiet Place: Giorno 1, una featurette svela il giorno in cui il mondo è piombato nel silenzio

Eagle Pictures ha diffuso una featurette sull’atteso prequel A Quiet Place: Giorno 1, il film scritto da John Krasinski e Michael Sarnoski e diretto da Michael Sarnoski che vede protagonisti Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff and Djimon Hounsou. Il prequel di A Quiet Place, uscirà dal 26 giugno nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures.

Uno degli aspetti più interessanti di A Quiet Place: Giorno 1e è che vedremo un approccio diverso al franchise. Grazie alla sua collocazione temporale, vedremo la società al culmine della disperazione, perché inizialmente nessuno avrà idea che gli alieni mortali sono guidati dai suoni. E anche se la gente inizierà a capirlo, ci vorrà molto tempo prima che questa informazione possa essere trasmessa in tutto il mondo in modo che la gente possa iniziare a proteggersi e a preoccuparsi dei rumori che producono.

L’altra differenza nell’approccio di A Quiet Place: Giorno 1 è che la storia sarà raccontata da un regista diverso. Il prequel è diretto da Michael Sarnoski, già regista dell’acclamato dramma di Nicolas Cage (Dream Scenario) Pig. Anche se John Krasinski (The Office) non ha partecipato al film, ha comunque scritto la storia del prequel ed è stato produttore. Oltre a Lupita Nyong’o, il cast comprende anche Joseph Quinn (Stranger Things), Djimon Hounsou (Rebel Moon) e Alex Wolff (Oppenheimer).

Paramount Pictures presenta, In associazione con Michael Bay, Una produzione Platinum Dunes / Sunday Night. PRODUTTORI ESECUTIVI Allyson Seeger, Vicki Dee Rock PRODUTTORI Michael Bay, Andrew Form, p.g.a., Brad Fuller, John Krasinski BASATO SUI PERSONAGGI CREATI DA Bryan Woods e Scott Beck.

Il prequel svelerà l’arrivo degli alieni ciechi che hanno completamente conquistato il mondo immaginato per la prima volta da John Krasinski nell’originale del 2018. . E’ un sequel spin-off di A Quiet Place: Giorno 1 e A Quiet Place 2.

Per il momento, è abbastanza sicuro dire che la Paramount Pictures è attivamente alla ricerca di modi per espandere il franchise di A Quiet Place. Oltre al prequel che verrà presentato quest’anno, lo studio sta lavorando ad A Quiet Place: Parte III, che per ora ha una finestra di uscita provvisoria per il 2025. Tuttavia, la mancanza di notizie in merito potrebbe suggerire che alla fine sentiremo parlare di ritardi. Allo stesso tempo, la Paramount potrebbe non rivelare alcuna informazione per non distogliere l’attenzione da A Quiet Place: Giorno 1.

In ogni caso, è improbabile che il franchise si fermi presto: Finora, i primi due episodi hanno già incassato oltre 600 milioni di dollari al botteghino, a fronte di un modesto budget complessivo di circa 78 milioni di dollari per entrambi i film. Per quanto riguarda i franchise horror, questo è sicuramente uno dei più riusciti degli ultimi anni.