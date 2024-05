Bridgerton – stagione 1: la spiegazione del finale

Bridgerton di Netflix è diventata una delle uscite più chiacchierate di Netflix nel 2020, in parte a causa delle rivelazioni del suo finale. Grazie al fatto che è basata sulla serie di 8 libri di Julia Quinn, c’è molto più scandalo da raccontare nel mondo di Bridgerton. Ogni stagione della serie Netflix prende spunto dai romanzi della Quinn, seguendo un diverso fratello Bridgerton che si innamora. La prima stagione si è concentrata su Daphne (Phoebe Dynevor), che ha fatto il suo debutto in società e si è innamorata dopo aver finto di corteggiare l’amico del fratello maggiore.

Il finale della prima stagione di Bridgerton prepara ulteriori avventure – romantiche e non – nel tono, con ciascuno dei principali membri della famiglia Bridgerton che affronta nuove albe, anche se, come dice il finale, alcuni finali sembrano più definitivi di altri. Netflix può approfondire il tema dello scandalo, della responsabilità dei rastrellatori e della domanda se Eloise e Penelope troveranno i loro corrispettivi, anche se a malincuore. Ecco cosa significa il finale della stagione 1 di Bridgerton di Netflix per lo show.

Perché Lady Whistledown ha rivelato gli scandali del Ton

Il momento più importante alla fine della prima stagione di Bridgerton – e quello che offre le maggiori promesse per le stagioni successive – è la rivelazione che Lady Whistledown è in realtà Penelope Featherington. Ancora più importante, tuttavia, è la domanda sul perché Whistledown faccia quello che fa. La Lady Whistledown di Bridgerton non si limita a gioire dell’idea di scandalo e di pettegolezzi salaci (perché raramente scrive qualcosa di inesatto), ma è una protettrice delle virtù e una sorta di angelo custode del ton, che cerca di assicurarsi che tutto ciò che è disdicevole o immorale non resti impunito davanti all’opinione pubblica.

In effetti, Whistledown gestisce per tutta la stagione 1 di Bridgerton la propria risposta alla cultura dell’annullamento, che, ovviamente, è solo un modo sensazionalistico di parlare di responsabilità. Whistledown, in quanto outsider in grado di prendere di mira la “società accettabile” con maggiore impunità, non cerca di colpire le vittime o i deboli, ma di rivolgere lo sguardo della società alle ingiustizie, anche se le sue esperienze personali con la cultura delle debuttanti l’hanno un po’ stordita. In questo senso, si sta anche ribellando.

Perché Simon cambia idea sulla famiglia

La storia più importante della prima stagione di Bridgerton è il corteggiamento e il matrimonio di Simon Bassett e Daphne Bridgerton, che si uniscono grazie a un incontro delizioso e ricco di tropi rivelato dal marketing. Daphne desidera essere desiderabile agli occhi di Whistledown (e della Regina) e Simon desidera nascondersi dalla pressione delle debuttanti e delle loro madri impiccione. Naturalmente i due si innamorano l’uno dell’altra, ma il passato oscuro di Simon gli impedisce di impegnarsi in una famiglia, poiché desidera porre fine alla sua discendenza per vendicarsi dell’abbandono del padre.

È un punto di sofferenza comprensibile, ma alla fine Simon si convince a voltargli le spalle, soprattutto grazie alle pressioni di Daphne, secondo cui il suo voto sta punendo un uomo morto e se stesso. È anche grazie a Lady Danbury che Simon si convince, poiché al ballo di Hastings, la donna avverte Simon di non diventare vittima dell’orgoglio, alludendo al fatto che il rifiuto di suo padre nei suoi confronti era dovuto allo stesso motivo. Nel tentativo di evitare di diventare suo padre, il Simon duca di Hastings di Bridgerton ripete quasi il suo peccato più grande.

Che fine ha fatto Lord Featherington nella stagione 1 di Bridgerton?

Lord Featherington viene ucciso, per evitare ogni dubbio. Per tutta la prima stagione di Bridgerton, Featherington si è distinto per le sue decisioni sbagliate, non da ultimo per le scommesse che faceva, e il suo ultimo errore di giudizio è stato quello di coinvolgere i sinistri allibratori in una scommessa sul combattimento che Will aveva organizzato. Sfortunatamente per lui, Will era un attore tanto bravo quanto Featherington era un giocatore d’azzardo e il tuffo che fece consegnò la partita a Simon Bassett e agli allibratori.

Mentre spendeva le sue vincite, gli allibratori usavano le conoscenze per infiltrarsi nel bordello e lo aspettavano per riprendersi ciò che gli era dovuto. Non è del tutto chiaro se Featherington abbia portato con sé le vincite o se si siano introdotti in casa Featherington, ma era un uomo senza scrupoli che gettava denaro buono per quello cattivo, quindi non sarebbe sorprendente se lo avesse fatto. L’ultimo affronto che Lord Featherington di Bridgerton lasciò alla sua famiglia, che era stata abbandonata, fu quello di lasciare moglie e figlie senza un uomo che ereditasse legalmente la casa.

Lady Featherington viene mostrata mentre chiede chi erediterà la loro casa e la sua governante Varley le passa un misterioso biglietto in un momento di tensione che conferma che chiunque sia è noto ai Featherington. L’identità di chi è viene rivelata nella seconda stagione, quando la famiglia Featherington si ritrova al centro di un’altra salace trama B della stagione.

Cosa significa l’inquadratura finale dell’ape di Bridgerton

Dopo la conclusione della trama, l’ultima inquadratura della stagione 1 di Bridgerton vede una singola ape volare attraverso la finestra aperta della camera da letto in cui Daphne partorisce, con la telecamera appoggiata su di essa. Non è un caso, come sapranno i fan dei libri di Bridgerton, ma dietro c’è un doppio significato.

In primo luogo, nella narrazione più ampia di questo universo, le api rappresentano il peso del passato, in particolare per Anthony Bridgerton, che lotta con le stesse idee di eredità in tutto Bridgerton. Infatti, Lord Bridgerton – suo padre – è stato ucciso da una puntura d’ape, ispirando in Anthony una paura morbosa delle api. Esse rappresentano fondamentalmente sia la mortalità che la paura che Anthony ha per tutta la prima stagione di Bridgerton dei suoi doveri di capofamiglia, da cui fugge simbolicamente diventando un libertino.