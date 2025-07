Eyes of Wakanda: il nuovo trailer introduce l’Iron Fist del MCU

Dopo l’entusiasmante presentazione al Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy il mese scorso, Eyes of Wakanda della Marvel Animation sarà disponibile per i fan su Disney+ prima del previsto. Come abbiamo riportato la scorsa settimana, la nuovissima serie, composta da quattro episodi, debutterà il 1° agosto. L’annuncio ufficiale è accompagnato da un nuovo trailer mozzafiato e da una serie di poster dei personaggi, uno dei quali ci presenta il primo Iron Fist dell’MCU.

In precedenza, Finn Jones ha interpretato Danny Rand alias Iron Fist nella serie TV Iron Fist di Netflix, ma questa è la prima volta che vediamo un protettore di K’un-Lun nella Sacra Linea Temporale, ovvero Terra-616. La nuova serie d’azione e avventura, prodotta in collaborazione con Zinzi Coogler, Sev Ohanian e Kalia King di Proximity Media, segue le avventure dei coraggiosi guerrieri wakandiani nel corso della storia. In questa avventura intorno al mondo, gli eroi devono compiere missioni pericolose per recuperare manufatti in vibranio dai nemici del Wakanda. Sono gli Hatut Zaraze, e questa è la loro storia.

Con le voci di Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams, Zeke Alton, Steve Toussaint e Anika Noni Rose, Eyes of Wakanda è diretto dal regista/produttore esecutivo Todd Harris. Il regista, produttore e storyboard artist ha lavorato ad alcune delle più grandi saghe cinematografiche del mondo, da John Wick al MCU.

In un’intervista Todd Harris ha dichiarato: “Il mio obiettivo per l’intera serie era fare ciò che un film ha difficoltà a fare, ovvero rendere il mondo più grande. È una nazione con più codici postali. Si trattava principalmente di espandere lo sfondo del mondo che Ryan era riuscito a creare, con un po’ più di tempo e qualche opportunità in più al bar. Queste cose esistono da così tanto tempo, e stanno davvero diffondendo la mitologia di Wakanda”, ha continuato.

Il regista ha poi rivelato che il primo episodio ruota attorno a Noni, un ex membro delle Dora Milaje di Wakanda e una potenziale nuova candidata per gli Hatut Zaraze. Il personaggio è descritto come “una versione James Bond di una Dora che semplicemente non segue la linea della compagnia“, e nel 1260 a.C., ha il compito di sconfiggere il Leone, un ex wakandiano che ha rubato la tecnologia della loro nazione e si è trasformato in un signore della guerra. Ora, deve essere fermato prima che possa conquistare Creta, in Grecia.

“Abbiamo sempre saputo di aver bisogno di un evento scatenante“, ha detto Harris. “Mi sono ispirato ad Apocalypse Now. E se il Wakanda si trasformasse nel loro Colonnello? Questo, combinato con un Thulsa Doom, un Atlantideo di Conan proveniente da una civiltà molto più antica, che ha creato un impero partendo dal mondo esistente.” “Quindi, con questi due temi in gioco, questo è il tipo di evento che porterebbe il Wakanda in una situazione in cui è necessario investire risorse legittime“, ha aggiunto.