Resident Alien: il creatore svela il possibile futuro della quinta stagione dopo la cancellazione di SyFy

Il futuro della quinta stagione di Resident Alien, cancellata da Syfy e USA, viene aggiornato dalla star Alan Tudyk e dal creatore Chris Sheridan. Resident Alien, la quarta stagione è stata confermata come l’ultima della serie, con Syfy che ha cancellato la serie all’inizio della scorsa settimana. I prossimi episodi porteranno alla fine la storia di Harry Vanderspeigle sullo schermo.

In un’intervista a TV Insider, Tudyk e Sheridan hanno spiegato se la quinta stagione di Resident Alien potrebbe realizzarsi nonostante la cancellazione della serie. La star della serie ha auspicato che, nonostante la fine dello show, la sua popolarità possa riportarlo in vita. Tuttavia, lo showrunner spiega come la quarta stagione offra un finale forte alla storia finora. Ecco cosa hanno detto Tudyk e Sheridan:

Alan Tudyk: È uno strano addio perché lo show è molto popolare. Secondo tutti i parametri di un’altra epoca, questo garantirebbe un’altra stagione. È solo che in questo clima, il mondo della TV sta cambiando in modo radicale, e credo che, dato che ora siamo stati cancellati, diventeremo un IP esistente, che potrebbe poi essere ripreso. Quindi, stranamente, il modo più veloce per ottenere una prossima stagione è essere cancellati.

Chris Sheridan: Non se ne è parlato. … Se non fossimo riusciti a raccontare la nostra storia nel modo in cui volevamo, penso che lo avremmo fatto. Ma penso che, dato che questa stagione è quella che è e conclude la storia in modo così bello dopo quattro stagioni, passare a una quinta stagione altrove non sarebbe giusto per la serie.

Cosa significano le dichiarazioni di Tudyk e Sheridan per il futuro di Resident Alien

Dopo l’annuncio della cancellazione di Resident Alien, Sheridan e altri membri del cast hanno dichiarato di vedere la fine della serie all’orizzonte. Il creatore ha anche assicurato che, nonostante non sia stata ufficialmente annunciata come l’ultima stagione, gli ultimi episodi offriranno una conclusione definitiva e soddisfacente alla commedia fantascientifica. Ciò è evidente dal numero di trame che sono state completate.

Tuttavia, Tudyk sembra sperare che i personaggi di Resident Alien possano tornare per un’altra stagione in futuro. Sheridan, invece, sembra accettare che la serie finisca dopo la quarta stagione. Con solo due episodi rimasti e la maggior parte della trama principale risolta, sembra improbabile che la serie possa tornare per una quinta stagione.

Tuttavia, la serie è basata su una serie a fumetti creata da Peter Hogan e Steve Parkhouse. La serie ha seguito per lo più una trama originale, il che significa che ci sono elementi dei fumetti che non sono ancora stati utilizzati. Questi potrebbero rendere interessante una quinta stagione, ma potrebbero anche estendere la serie oltre la sua visione originale.