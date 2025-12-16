FBI e CIA collaborano nel primo trailer della serie spin-off della CBS con Tom Ellis

Mentre la serie sembra finalmente essere sulla buona strada, è arrivato il primo trailer della CIA per lo spin-off della serie FBI.

A poco più di due mesi dalla prima, la CBS ha pubblicato il trailer di CIA. Il video presenta Tom Ellis nei panni di Hart Hoxton, un agente operativo dell’omonima agenzia di polizia, che si ritrova suo malgrado a collaborare con il personaggio di Nick Gehlfuss, Bill Goodman, un agente dell’FBI che segue le regole alla lettera, per indagare su una serie di minacce a New York City. Guardate il trailer ricco di azione qui sotto:

Il trailer avvincente e frenetico di CIA si apre con Bill che sottopone Hart al test della macchina della verità. Durante l’anteprima, i due si scambiano commenti sarcastici tra una clip di esplosioni e sparatorie e l’altra. L’anteprima si conclude con i protagonisti della serie che si stringono la mano, apparentemente accettando il fatto che saranno costretti a lavorare insieme per il prossimo futuro.

Il nuovo crime drama della CBS debutterà lunedì 23 febbraio 2026. Il debutto della serie seguirà quello della serie di punta, l’ottava stagione di FBI. La serie vedrà anche Necar Zadegan nel ruolo di capo della stazione della CIA e Natalee Linez in quello di analista al fianco di Ellis e Gehlfuss.

CIA è stato annunciato ufficialmente dalla CBS il 22 aprile 2025. Lo spin-off era in fase di sviluppo nel gennaio 2025 e inizialmente avrebbe dovuto essere lanciato come backdoor pilot (un episodio di una serie TV esistente con lo scopo di introdurre nuovi personaggi e una nuova premessa) all’interno di un episodio di FBI.

Tuttavia, i piani della rete sono cambiati dopo che la serie ha subito molti ritardi a causa del ritiro all’ultimo minuto di membri del cast e della troupe. Michael Michele, che è stato sostituito da Zadegan, se n’è andato all’inizio di novembre e, pochi giorni dopo, anche lo showrunner originale, Warren Leight, ha lasciato il progetto. Il programma di produzione di FBI è rimasto in linea con i tempi previsti e alla fine è stato completato, mentre CIA era in fase di recasting e alla ricerca di una nuova persona che dirigesse la serie. Di conseguenza, la CBS è stata costretta ad abbandonare la sua idea originale.

CIA debutterà il 23 febbraio 2026 alle 22:00 ET e alle 19:00 PT sulla CBS.