FBI: la prossima stagione subirà un’importante ristrutturazione

In un significativo cambiamento dietro le quinte della serie drammatica di successo della CBS FBI, Mike Weiss è stato annunciato come nuovo produttore esecutivo e showrunner, assumendo il ruolo per la prossima settima stagione dello show. La transizione avviene con la partenza di Rick Eid, che si concentra su Law & Order dopo aver guidato con successo la serie nelle ultime stagioni. Weiss, figura esperta di fiction televisiva, porterà la sua vasta esperienza e la sua prospettiva unica a una delle serie più seguite della CBS. Weiss non è estraneo alle complessità dei crime procedural o alle grandi aspettative della televisione di rete. La sua esperienza nel settore comprende ruoli fondamentali nell’universo di Dick Wolf, in particolare come produttore esecutivo per le stagioni 3 e 4 di Chicago P.D., un’altra serie fondamentale dell’impero di Wolf.

Al di là dell’universo di Wolf, Weiss ha dimostrato la sua abilità nel gestire in modo efficiente gli show della rete durante il periodo trascorso in The Mentalist e Code Black della CBS, assicurando che ogni episodio fornisse tensione e profondità emotiva. La sua impresa più recente è stata la co-creazione, la produzione esecutiva e la co-conduzione della serie mystery di Hulu Death and Other Details con Heidi Cole McAdams.

La decisione della CBS di portare Weiss a bordo segue il recente rinnovo triennale di FBI, una mossa che sottolinea la fiducia del network nel continuo successo della serie e nel suo ruolo centrale nella programmazione di prima serata della CBS. Mentre FBI si prepara alla sua settima stagione, la familiarità di Weiss con il network e con il genere sembra un modo intelligente per iniettare nuova energia e idee nella serie.

Di cosa parla FBI?

FBI è un dramma dal ritmo serrato che racconta il funzionamento interno dell’ufficio di New York del Federal Bureau of Investigation. Creata da Dick Wolf, la serie procedurale mostra i migliori agenti del Bureau mentre affrontano casi importanti che hanno un impatto sulla sicurezza nazionale, sull’intelligence e sulla sicurezza del popolo americano. In ogni episodio gli agenti usano tutte le loro capacità, il loro intelletto e le loro competenze tecniche per mantenere New York e il Paese al sicuro, approfondendo casi legati al terrorismo, alla criminalità organizzata e al controspionaggio. La serie riesce a fondere le indagini ad alto rischio con la vita personale degli agenti e offre agli spettatori uno scorcio dell’ambiente pressante che è la vita quotidiana del personale dell’FBI. La serie è interpretata da Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd e Katherine Renee Kane. Ogni settimana si sintonizzano in media 9 milioni di spettatori in diretta.