Mad Max: tutti i film della saga e come guardarli in ordine cronologico

L’originale Mad Max, perennemente ambientato a pochi anni da oggi, vedeva Mel Gibson nei panni di Max Rockatansky, un ufficiale australiano che pattugliava una società in rapido declino a causa dell’inquinamento e della diminuzione delle risorse naturali. Il regista George Miller tiene ai margini i dettagli esatti della distopia, usando l’apocalisse incombente come sfondo per acrobazie d’azione e caos veicolare. Mad Max è uscito per la prima volta nel 1979, profondamente inserito nell’era della Ozploitation, quando il paese sfornava film di genere grindhouse come Wake in Fright, BMX Bandits, Dead End Drive-In e The Cars That Ate Paris.

Miller e Gibson si sono riuniti per due sequel: Mad Max 2 aka The Road Warrior del 1981 e Mad Max Beyond Thunderdome del 1985. La civiltà è completamente crollata all’inizio del primo sequel, e Max si trasforma in un taciturno survivalista che si aggira tra le comunità barbariche sorte nelle terre desolate. Lo stile da spazzino in pelle dei sequel ha influenzato il look di quasi tutte le ambientazioni desertiche post-apocalisse da allora. Sebbene Miller consideri i film come storie a sé stanti, essenzialmente come miti di un vagabondo raccontati al fuoco di barili di petrolio, essi formano facilmente una trilogia con continuità nell’abbigliamento, nell’auto e ovviamente nell’attore che interpreta Max.

Sebbene Beyond Thunderdome abbia i suoi detrattori per la relativa messa in secondo piano di Max a favore di un gruppo di moppette e Tina Turner, doveva anche seguire Road Warrior, considerato tra i migliori film d’azione mai realizzati. La trilogia originale:

Mad Max (1979)

Durata: 1 ora e 33 minuti

Cast: Mel Gibson, Hugh Keays-Byrne, Joanne Samuel

Il film che ha dato il via a un franchise, l’originale Mad Max è di George Miller e vede protagonista Mel Gibson nei panni dell’omonimo Mad Max Rockatansky, ex poliziotto diventato giustiziere che vive in un’Australia distopica e post-apocalittica. Quando sua moglie e suo figlio vengono uccisi da una banda di motociclisti, Max inizia una lotta senza quartiere per la vendetta e una vendetta personale contro la banda.

Mad Max 2: Il guerriero della strada (1981)

Durata: 1 ora e 36 minuti

Cast: Mel Gibson, Bruce Spence, Emil Minty

Il secondo film del franchise di Mad Max vede il ritorno del Mad Max Rockatansky di Mel Gibson, reduce dalla vendetta della sua famiglia (spoiler?), in giro da solo nell’entroterra australiano a difendersi dalle tribù nomadi.

Si ritrova coinvolto in una tribù non così minacciosa, inizialmente con l’intenzione di derubarla, ma alla fine diventa un leader del gruppo, aiutando a difendere la popolazione dai fuorilegge criminali.

Mad Max Beyond Thunderdome (1985)

Durata: 1 ora e 47 minuti

Cast: Mel Gibson, Tina Turner, Bruce Spence

Mad Max Beyond Thunderdome vede Tina Turner nel ruolo della fondatrice e leader di una città commerciale chiamata Bartertown che, dopo aver inizialmente rifiutato l’ingresso di Max nel suo accampamento, accetta di rifornire il suo arsenale personale se completerà un compito per lei.

Il compito? Infiltrarsi nel mondo sotterraneo della città che produce energia e assassinare l’uomo che lo gestisce, aprendo la strada a Max per ottenere un maggiore controllo in questa terra desolata post-apocalittica. Il franchise che non può essere ucciso, il film è stato accolto positivamente e ha aperto la strada a un quarto, quinto e sesto capitolo di Mad Max.

Mad Max: Fury Road (2015)

Mad Max: Fury Road del 2015 è stato in fase di sviluppo per decenni, il che ha dato a Miller e ai suoi collaboratori tutto il tempo necessario per forgiare la storia, la costruzione del mondo e le profonde backstory di Max, del signore della guerra Immortan Joe, del suo luogotenente Furiosa e del War Boy Nux. Tom Hardy veste i panni di Max e Charlize Theron quelli di Furiosa. Immortan Joe è interpretato da Hugh Keays-Byrne, che era anche il cattivo Toecutter nel primo film.

Per evitare contraddizioni e rafforzare al contempo la mitizzazione concettuale del mondo di Max, Fury Road fa parte di una linea temporale separata. Gli eventi della trilogia originale sono ancora accaduti, ma i dettagli vengono modificati quando la nuova storia lo richiede. Miller è stato coinvolto in una serie a fumetti di quattro numeri del 2015 che rivela l’ascesa al potere di Immortan Joe, l’educazione di Nux, i motivi della ribellione di Furiosa e come Max abbia recuperato la sua auto Interceptor tra Thunderdome e Fury Road. (Il videogioco open-world Mad Max è una continuità a sé stante).

Il lungo sviluppo di Fury Road è stato una passeggiata rispetto alle riprese vere e proprie, che hanno incluso set allagati, lunghe giornate bruciate dal sole in Namibia e attori protagonisti in lotta tra loro. (Le riprese da incubo sono documentate nel libro Blood, Sweat & Chrome di Kyle Buchanan). Il risultato: Un assalto ai sensi e puro cinema d’azione che ha vinto sei Oscar, oltre alle nomination per il miglior film e la miglior regia.

Furiosa: una saga di Mad Max (2024)

Con Furiosa: A Mad Max Saga, la mente di Miller sta tirando il filo diretto e più forte tra i film, poiché il film del 2024 è esplicitamente ambientato 15 anni prima di Fury Road, con l’inserimento di Anya Taylor-Joy.

Il diamante della stagione, Furiosa: A Mad Max Saga, approfondisce il personaggio introdotto nel film precedente, Imperator Furiosa. Il nuovo film è ambientato 15-20 anni prima degli eventi di Fury Road, portando i fan del franchise direttamente nel dramma del collasso della società fittizia che ha dato inizio alla saga tanti anni fa.

La storia di Furiosa inizia quando viene rapita da una malvagia banda di motociclisti, strappata dalla sua casa nel Palazzo Verde delle Molte Madri. Dio, la storia apocalittica è così divertente. Furiosa: A Mad Max Saga sarà nelle sale il 24 maggio.