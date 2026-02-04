Finding Her Edge rinnovato per la seconda stagione da Netflix

Netflix ha ordinato una seconda stagione della serie YA Finding Her Edge, basata sul libro di Jennifer Iacopelli. La serie è rimasta nella Top 10 della TV inglese di Netflix sin dalla sua uscita il 22 gennaio, salendo al terzo posto questa settimana, secondo la piattaforma di streaming. Ha raggiunto la top 10 in 81 paesi con oltre 12 milioni di visualizzazioni, afferma Netflix.

La serie segue le tre sorelle Russo, eredi di una dinastia di pattinatori artistici in difficoltà. Nella prima stagione, la sorella di mezzo, la diciassettenne Adriana (Madelyn Keys), si allena per i Campionati del Mondo con il nuovo compagno Brayden (Cale Ambrozic), mentre nutre ancora sentimenti per il suo primo amore ed ex compagno, Freddie (Olly Atkins). La sua vita si complica quando lei e Brayden fingono di essere una coppia fuori dal ghiaccio per ottenere una sponsorizzazione e mantenere a galla la pista di pattinaggio dei Russo, in difficoltà finanziarie.

“Ho deciso di realizzare una serie sull’amore, con personaggi che affrontano un percorso particolarmente difficile nella loro vita e nel loro sport”, ha dichiarato lo showrunner Jeff Norton. “È un vero dono poter lavorare con un cast così talentuoso per estendere il percorso di questi personaggi nella seconda stagione, con il supporto di Netflix e WildBrain. Sono certo che i fan saranno entusiasti di approfondire i due triangoli amorosi che sono alla base della nostra serie: quello romantico e quello familiare. Ci saranno molti drammi sia dentro che fuori dal ghiaccio”.

Nel cast figurano anche Harmon Walsh (Gossip Girl, I misteri di Murdoch), Alexandra Beaton (Overcompensating, La ragazza più fortunata del mondo), Meredith Forlenza (Law & Order Toronto: Criminal Intent, Blindspot), Alice Malakhov (Anna With an E, Reverse 1999), Niko Ceci (Mi sono svegliato un vampiro, Odd Squad) e Millie Davis (The Umbrella Academy, Wonder).

“Sono al settimo cielo per l’accoglienza che Finding Her Edge ha ricevuto dagli spettatori di tutto il mondo”, ha detto Iacopelli. “Vedere il mio libro prendere vita e vedere il mondo innamorarsi dei miei personaggi è stato un sogno che si è avverato, e ora che questo sogno continua con una seconda stagione, non vedo l’ora che il pubblico scopra cosa riserva il futuro ad Adriana, Brayden, Freddie e al resto del Team Russo.”

Norton è produttore esecutivo con Josh Scherba, Stephanie Betts e Angela Boudreault per WildBrain. Shamim Sarif (You, The Way Home) e Jacqueline Pepall (Horrible Histories, Goldie’s Oldies) sono alla regia. Shelley Scarrow è capo sceneggiatrice (Wynonna Earp, Degrassi: The Next Generation), insieme agli autori Sabrina Sherif (The Summer I Turned Pretty, Wild Cards), Norton e Jacqueline Pepall.