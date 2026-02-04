HomeSerie TvNews

Bridgerton – Stagione 4 ha debuttato con 39.7 milioni di visualizzazioni in 4 giorni

Di Chiara Guida

-

Bridgerton - Stagione 4, Parte 2

Bridgerton – Stagione 4 ha debuttato con 39,7 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni di streaming, diventando il titolo più visto su Netflix nella settimana dal 27 gennaio al 1° febbraio.

Si tratta di un calo del 12% rispetto all’uscita della terza stagione nel 2024, che aveva ottenuto il miglior debutto di sempre per la serie con 45,1 milioni di visualizzazioni, ma comunque un risultato generalmente positivo per il dramma ambientato nell’era Regency. La terza stagione è rimasta per 11 settimane nella Top 10 di Netflix e rimane la nona serie in lingua inglese più popolare di sempre per la piBridgerton – Stagione 4attaforma di streaming, con 106 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni, quindi la quarta stagione ha ancora mesi per continuare a far crescere il suo pubblico.

L’uscita della quarta stagione ha anche riportato i fan alle vecchie stagioni di Bridgerton; La prima stagione è tornata in classifica al numero 10 con 2,7 milioni di visualizzazioni, con la terza leggermente più avanti, all’ottavo posto, anch’essa con 2,7 milioni di visualizzazioni. Tra le due, al numero 9, si è piazzata un’altra delle serie più popolari di Netflix: la quinta stagione di “Stranger Things”, che ha debuttato il giorno del Ringraziamento e ha pubblicato il suo finale il giorno di Capodanno.

Al secondo posto, dopo Bridgerton, la quarta stagione si è piazzata “His & Hers”, che ha raggiunto la sua quarta settimana in classifica con 11 milioni di visualizzazioni. Segue “Finding Her Edge”, che ha raggiunto 6,7 milioni di visualizzazioni nella sua seconda settimana. Al numero 4 si è piazzata “Skyscraper Live”, la scalata in solitaria del Taipei 101 a Taiwan di Alex Honnold, che ha raggiunto 5,3 milioni di visualizzazioni nella sua seconda settimana.

Lo speciale comico di Mike Epps “Delusional” ha debuttato al quinto posto con 3,8 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni di streaming, mentre “Free Bert” di Bert Kreischer si è piazzato al sesto posto con 3,7 milioni di visualizzazioni nella seconda settimana. “Seven Dials – I quadranti di Agatha Christie” ha chiuso la sua terza settimana in classifica al settimo posto con 3 milioni di visualizzazioni.

Vedi la Top 10 Netflix dal 26 gennaio al 1° febbraio qui sotto, iniziando con serie e film in lingua inglese e proseguendo con serie e film in altre lingue.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

